Platonic - pierwszy zwiastun. Seth Rogen wpada na szklane drzwi w nowej komedii Apple TV+

Źródło: APPLE TV+

Apple TV+ opublikowało pierwszy zwiastun Platonic. To komedia o dwójce byłych najlepszych przyjaciół, którzy zostali rozdzieleni przez kłótnię. Gdy oboje zaczynają zbliżać się do wieku średniego, spotykają się ponownie i dostają szansę na odnowienie znajomości. Choć niektórzy z ich bliskich kwestionują istnienie przyjaźni damsko-męskiej, mąż głównej bohaterki nie rozumie, czemu nagle zaczęła spędzać tyle czasu z innym mężczyzną, a garaż, półka z alkoholem i szklane drzwi sporo ucierpią na tej znajomości, to Will i Sylvia spróbują wrócić do tego, co mieli.

Platonic - pierwszy zwiastun

Platonic - kiedy premiera serialu?

W głównych rolach wystąpią Seth Rogen jako Will i Rose Byrne jako Sylvia. W obsadzie są także Luke Macfarlane, Tre Hale, Carla Gallo i Andrew Lopez. Nick Stoller i Francesca Delbanco wspólnie napisali scenariusz i wyreżyserowali produkcję.

Serial Apple TV+ składa się z 10 odcinków. Pierwszy zadebiutuje na platformie 24 maja. Nowe epizody będą pojawiać się co tydzień w każdą środę.