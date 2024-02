Playdate - nowa komedia akcji z Alanem Ritchsonem i Kevinem Jamesem. Dwóch ojców kontra zabójcza konspiracja

fot. Brook Palmer//Prime Video

Alan Ritchson ma ostatnio ręce pełne roboty. Nie tylko jego Reacher osiąga sukces krytyczny i jest świetnie oglądany w serwisie Amazon Prime Video, a trzeci sezon jest właśnie kręcony, ale weźmie też udział w kolejnych produkcjach we współpracy z Amazonem i nie tylko. Aktor pojawi się również w Ordinary Angels oraz The Ministry of Ungentlemanly Warfare od Guya Ritchiego. Teraz w sieci pojawiły się informacje, że Ritchson razem z Kevinem Jamesem pojawi się w komedii akcji wyreżyserowanej przez Luke'a Greenfielda i napisanej przez Neila Goldmana.

Playdate - co wiadomo o filmie?

Film opowie o Brianie (Kevin James), któremu w życiu nie dopisuje szczęście. Po zwolnieniu z pracy skupia się na życiu w domu ze swoim 10 letnim synem. Podczas pierwszego dnia otrzymuje on zaproszenie od Jeffa (Alan Ritchson), który również jest ojcem przebywającym przez większość czasu w domu, który okazuje się niespodziewanym narwańcem. Dwaj synowie i ich ojcowie spędzają dzień na uciecze przed morderczą konspiracją.

O filmie wypowiedział się Jeffrey Greenstein, jeden z producentów:

Playdate ma wszystko, czego pragnie publiczność - błyskotliwy scenariusz, pełnego pasji i świetnego reżysera i utalentowaną obsadę. Znalezienie aktora do odpowiedniej roli jest kluczowe dla każdego projektu, a w tym Alan Ritchson i Kevin James są perfekcyjnie dobrani - pojedynczo i razem - i nadadzą życia postaciom w zabawny sposób.

Producentami wykonawczymi produkcji jest Neil Goldman, Kevin James, Alan Ritchson, Dan Spilo, Jeff Sussman, Matthew Alex Goldberg, Michelle Myers, Josh Harris, Ford Corbett i Nathan Klingher.