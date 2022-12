Player - grudzień 2022 na platformie. Pełna lista produkcji

fot. Player Original

Platforma Player ma w grudniu 2022 roku do zaoferowania swoim użytkownikom sporo interesujących nowości. Coś dla siebie znajdą między innymi fani seriali kryminalnych. Do biblioteki serwisu trafi bowiem finał 2. sezonu polskiej produkcji Skazana z Agatą Kuleszą w roli głównej.

Wielbiciele programów rozrywkowych otrzymają między innymi amerykańską wersję show Top Model oraz specjalny odcinek LEGO Masters. Natomiast miłośnicy kina otrzymają między innymi takie produkcje jak Złe mamuśki 2. Jak przetrwać święta czy Cwaniaki z Hollywood. Do oferty filmów na życzenie trafi ponadto komiksowe widowisko Black Adam. Poniżej przedstawiamy pełną listę nowości.

SERIALE

MÓJ AGENT – PLAYER ORIGINAL – PREMIERA 25 GRUDNIA

Czy największe gwiazdy są takie jak my? Jak zachowują się za kulisami, gdy gasną światła kamer i fleszy? O tym najlepiej wiedzą agenci. Dyskretni, dyspozycyjni, pracowici i zaradni – zawsze gotowi, by sprostać każdemu wyzwaniu i okiełznać nawet najbardziej kapryśną gwiazdę. Serial „Mój agent” to polska wersja francuskiego hitu „Dix pour cent”. Produkcja przedstawia losy agentów, którzy na co dzień współpracują z aktorami. Bywają dla nich nie tylko wsparciem w interesach, negocjatorami kontraktów, ale często również powiernikami tajemnic, terapeutami, a nawet przyjaciółmi. W każdym odcinku pojawia się inna gwiazda, która gra samą siebie. W rolach epizodycznych wystąpili: Magdalena Cielecka, Danuta Stenka, Grażyna Szapołowska, Maciej Stuhr, Jerzy Stuhr, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Magdalena Boczarska, Tomasz Karolak, Daniel Olbrychski.

Skazana 2 – PLAYER ORIGINAL – FINAŁ 30 GRUDNIA

Wszystko co dobre, szybko się kończy. Podobnie jak drugi sezon serialu „Skazana”. Czy Alicji Mazur (Agata Kulesza) uda się uratować Hankę (Martyna Byczkowska)? Jaką cenę i czy w ogóle zapłaci Paweł (Michał Czernecki) za swoje intrygi? Kiedy w końcu los uśmiechnie się do „Pati” (Aleksandra Adamska). Już wkrótce fani Playera poznają odpowiedzi na te pytania. Zanim to jednak nastąpi przed nimi dawka emocji w postaci finałowych odcinków. A już od 30 grudnia wszyscy zwolennicy oglądania w tzw. binge watchingu będą mogli obejrzeć całe dwa sezony losów sędzi Alicji Mazur. Na jakiś czas rozstajemy się z bohaterami „Skazanej”, ale już za kilka tygodni w Playerze zadebiutuje jej spin-off - „Pati”, czyli historia Patrycji Cichy, zanim trafiła do więzienia. Odliczanie rozpoczęte!

Skazana 2

W ŚWIECIE ROZRYWKI

ŚLUB OD PIERWSZEGO WEJRZENIA – ODCINEK SPECJALNY: DALSZE LOSY UCZESTNIKÓW – JUŻ DOSTĘPNY

Tydzień po emisji ostatniego odcinka nowego sezonu „Ślubu od pierwszego wejrzenia” w Playerze pojawi się odcinek specjalny. W materiale kamery zajrzą do uczestników ostatniej edycji i sprawdzą, jak potoczyło się ich życie. Który związek przetrwał, a który zakończył się rozwodem. Czy singlom udało się odnaleźć miłość po zakończeniu programu?

ŚLUB OD PIERWSZEGO WEJRZENIA. AUSTRALIA – NOWE ODCINKI

W grudniu fani tytułu zobaczą kolejne odcinki 7. sezonu australijskiej wersji „Ślubu od pierwszego wejrzenia”. Eksperci za pomocą nauki, stworzyli 11 par z całkiem obcych sobie osób. Nieznajomi spotkają się po raz pierwszy dopiero w dniu ślubu. Przez następne 8 tygodni ich relacje będą czujnie obserwowane przez ekspertów - zobaczymy jak rozwijają się ich relacje podczas miesiąca miodowego, wspólnego mieszkania, pobytów u rodzin oraz spotkań z przyjaciółmi. Wszystkie pary zamieszkają w jednym bloku i wspólnie będą uczestniczyć w cotygodniowym przyjęciu. Po 8 tygodniach małżonkowie staną przed poważną decyzją - czy zdecydują się na odnowienie przysięgi i rozpoczną wspólne życie poza programem, czy jednak nie będą chcieli kontynuować związku i pożegnają się na dobre?

TOP MODEL. USA – PREMIERA 30 LISTOPADA

Tuż przed finałem najnowszego sezonu „Top Model”, Player zaprosi fanów modowego show na jego pierwowzór, czyli amerykańską wersję. Użytkownicy serwisu będą mogli podpatrzeć, jak to się robi za oceanem. Grupa młodych aspirujących modeli i modelek musi przejść serię testów i udowodnić, że nadają się do fascynującego, ale też brutalnego świata sesji, pokazów mody etc. Stawka w grze jest wysoka.

TOP MODEL - EXTRA – PREMIERA 14 GRUDNIA

Już wkrótce poznamy odpowiedź na pytanie, przed kim otworzą się drzwi do międzynarodowej kariery za sprawą tytułu nowego „Top Model”. A tydzień po wielkich emocjach Player zaprosi swoich użytkowników na wydarzenie specjalne – dodatkowy odcinek ich ulubionego programu, który zdradzi kulisy jego powstawania. „Top Model EXTRA” pokaże widzom to, czego nie zobaczyli na antenie TVN.

LEGO MASTERS – ODCINEK SPECJALNY – PREMIERA 16 GRUDNIA

W LEGO Masters zapanuje świąteczna atmosfera! Studio zamieniło się w wioskę elfów. Galerię pokrył śnieg, wyrosły choinki, a pod nimi masa prezentów. Pojawiły się także nowe, wyjątkowe drużyny! Ich zadaniem będzie zbudowanie świątecznej, śnieżnej kuli, a pomogą w tym zaproszone do studia dzieci.

ŚWIĘTA Z GESSLERAMI – PREMIERA 19 GRUDNIA

Setki pomysłów na minutę, dziesiątki metrów światełek i 12 wyszukanych dań – w tym programie zobaczymy Magdę Gessler w szale świątecznych przygotowań. Kuchenna rewolucjonistka odwiedzi trzy rodziny przygotowujące się do nadchodzącej Wigilii, która z jakiegoś powodu jest dla nich wyjątkowa – każda rodzina to nowy odcinek, inna historia i inne wyzwania. Magda pomoże im odnaleźć się w chaosie przedświątecznej gorączki i zorganizować niezapomnianą uroczystość. W finałowym odcinku Magda zaprosi rodziny na wyjątkową ucztę świąteczną, na której znajdą się również jej najbliżsi - Lara Gessler, Tadeusz Müller oraz Mirosław Ikonowicz.

40 KONTRA 20 – NOWE ODCINKI

Na słonecznej Krecie ponownie spotka się dwóch mężczyzn poszukujących miłości. Pierwszy z nich to czterdziestolatek - przedsiębiorczy, doświadczony, potrafiący spełnić każdą zachciankę kobiety. On zamieszka w ekskluzywnej, komfortowej willi z pięknym widokiem. Młodszy, seksowny dwudziestolatek – zostanie gospodarzem mniej wygodnego, lecz swobodniejszego glampingu. Obaj Panowie będą zabiegać o względy kilkunastu pięknych singielek, które otwarcie deklarują, że są gotowe na miłość! A ponieważ ona nie pyta o wiek – uwagę obu Panów będą mogły przyciągnąć zarówno szalone dwudziestolatki, jak i dojrzałe i pewne siebie czterdziestolatki. Jedno jest pewne – na greckiej wyspie chodzi tylko o miłość. A gdy serce zaczyna górować nad rozumem, mogą pojawić się zupełnie nieznane emocje, które dotąd nie dawały o sobie znać. Czy otwarci na nowe doświadczenia uczestnicy, znajdą to czego szukają? Na pewno wszystkich czeka szereg wyzwań i karuzela emocji - od śmiechu po łzy. A wszystko po to, by w finale zwycięzcy wyznali sobie najważniejsze uczucie – miłość.

MIŁOSNY ZNAK ZODIAKU – NOWOŚĆ!

Player zaprasza na nowe bikini reality. 12 singli, którzy pragną miłości, układy planet w chwili narodzin i specjaliści w dziedzinie astrologii, którzy na tej podstawie dopasowali ich w pary. W Grecji, miejscu narodzin astrologii i domu Wenus, bogini miłości, nowe pary udają się na romantyczne randki wymyślone przez zespół astrologów. Żyjąc razem podczas jednego cyklu księżycowego (30 dni), widzimy jak wiele z nich podejmie ostateczne zobowiązanie i weźmie ślub podczas ceremonii na plaży oświetlonej gwiazdami.

DOKUMENTY W PLAYERZE

BRITNEY SPEARS KONTRA OJCIEC – PREMIERA – 17 GRUDNIA

IN VITRO: NAUKA CZY CUD? 2 – PREMIERA – 3 GRUDNIA

Metoda in vitro to dla milionów par jedyna szansa na spełnienie marzeń o rodzicielstwie. Program „In Vitro. Nauka czy cud? 2” pokazuje na czym dokładnie polega ta procedura. Bohaterami cyklu są nie tylko pary, które mimo przeciwności losu, podejmują walkę o poczęcie dziecka, ale także lekarze pomagający im spełnić te pragnienia. Uczestników starających się o dziecko wspiera Małgorzata Rozenek-Majdan, mama trzech synów, urodzonych właśnie dzięki metodzie in vitro.

NOWE FILMY W TWOIM PAKIECIE

Listy do M. - CZĘŚCI 1 - 4

Listy do M. na dobre wpisały się w naszą świąteczną tradycję. Boże Narodzenie bez „Listów do M.” to jak Wielkanoc bez zajączka. W oczekiwaniu na najnowszą – bijącą rekordy popularności w kinach – część filmowej sagi, Player zaprasza swoich użytkowników do przypomnienia sobie wcześniejszych czterech części, które z pewnością rozśmieszą, wzruszą, a przede wszystkim wprawią w świąteczny nastrój.

ZABIĆ IRLANDCZYKA – OD 2 GRUDNIA

Latem 1976 roku w centrum Cleveland wybucha 36 bomb. To apogeum wojny o strefę wpływów między włoską mafią a Irlandczykiem Dannym Greenem (Ray Stevenson). Danny przeszedł długą drogę od ciężkiej pracy portowego dokera do jednego z najpotężniejszych gangsterów w mieście. Po drodze zaliczył działalność w związkach zawodowych, malwersacje finansowe, więzienie oraz układ z FBI. Ale sukces ma swoją cenę. Mafia postawiła sobie za punkt honoru zlikwidowanie niepokornego Irlandczyka - z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków oraz najlepszych ludzi od mokrej roboty. Na nikogo nie polowano z większym zaangażowaniem. Jednak gangster wiele razy uchodził z życiem, czym zasłużył sobie na miano „człowieka o dziewięciu żywotach”.

WILK NA 100% – OD 2 GRUDNIA

Coś dla młodszego widza. Freddy Lupin ma prawie trzynaście lat i jest dziedzicem znamienitego rodu wilkołaków. W dniu swoich trzynastych urodzin po raz pierwszy ma przejść przemianę i stanąć na czele swojej watahy. Jego ojciec też był kiedyś wodzem, ale poległ w obronie słabszych. Magiczna przemiana nie dokonuje się tak, jak to sobie Freddy wymarzył. Zamiast przybrać postać potężnego, budzącego respekt wilka, chłopak zmienia się w uroczego białego pudelka o różowej grzywce. W tej sytuacji, zamiast wodzem staje się pośmiewiskiem, a zaraz potem bezdomnym psem ściganym przez łowców bezpańskich zwierząt i pewnego szalonego mściciela. Freddy wciąż ma jednak serce wilka i nie zamierza się poddać. Z pomocą swojej nowej przyjaciółki, suczki Batty i całej czworonożnej ulicznej ferajny, Freddy Lupin udowodni, że nawet mały biały pudelek może być stuprocentowym wilkiem, jeśli tylko ma odwagę, rozum i krąg zaufanych przyjaciół.

Złe mamuśki 2. Jak przetrwać święta – OD 9 GRUDNIA

Pamiętacie złe mamuśki? Amy, Carla i Kiki powracają i są rozeźlone jak nigdy dotąd. Panie mają ku temu niezły powód. Otóż zbliżają się święta, na które przybywają…ich matki! Nie dość, że przedświąteczne kuchenne rewolucje to prawdziwa syzyfowa praca, a gonitwa za prezentami są poszukiwaniem igły w stogu, to jeszcze na horyzoncie pojawiają się szacowne rodzicielki. Starsze panie nie mają litości dla domowych praktyk i przyzwyczajeń bohaterek. Czy Amy i pozostałe panie okiełznają cały ten bałagan? A może ponownie wrzucą na luz i oddadzą się radosnemu szaleństwu? W filmie „Złe mamuśki 2: Jak przetrwać święta” powracają sympatyczne bohaterki z pierwowzoru. Na ekranie ponownie brylują Mila Kunis („Ted”), Kristen Bell („Chłopaki też płaczą”) i Kathryn Hahn („Zupełnie jak miłość”). W główne bohaterki wcielają się Christine Baranski („Żona idealna”), Susan Sarandon („Ray Donovan”) i Cheryl Hines („Jak zostać kotem”).

SPOSÓB NA ŚWIĘTEGO – OD 9 GRUDNIA

Kiedy jesteś dzieckiem, Boże Narodzenie to moment, którego wyczekujesz z utęsknieniem przez cały rok. Nic więc dziwnego, że gdy Billy (Chance Hurstfield) zamiast wymarzonego prezentu znajduje w gwiazdkowej skarpecie bryłę węgla, jego rozczarowanie i ból są ogromne. Święty Mikołaj (Mel Gibson), który w ten sposób traktuje dzieci, zasługuje na ukaranie. Nastolatek decyduje się wynająć płatnego mordercę (Walton Goggins), by ten wytropił Gwiazdora i odpłacił mu pięknym za nadobne.

CWANIAKI Z HOLLYWOOD – OD 16 GRUDNIA

Producent filmowy Max Barber od wielu lat zajmuje się kręceniem, nie tylko filmów. Nawet po największej klapie (czyli zawsze) udaje mu się jakoś wyjść na swoje. Tym razem jednak sytuacja jest podbramkowa, bo Max winien jest forsę mafii i szansa na szczęśliwe zakończenie niepokojąco się oddala. Krótko mówiąc albo znajdzie się kasa, albo to Max się znajdzie… w betonowych butach na dnie oceanu. Z nożem na gardle niektórzy okazują się wyjątkowo kreatywni. Max wpada na genialny, choć odrobinę wątpliwy moralnie pomysł. Do nowej, wybitnie niebezpiecznej roli zatrudnia starzejącego się gwiazdora Duke’a Montanę, który słynie z tego, że nie korzysta z pomocy kaskaderów. Duke zostaje wysoko ubezpieczony, a Max musi tylko dopilnować, żeby na planie wydarzył mu się śmiertelnie nieprzyjemny wypadek. Jest tylko jedno „ale” – Duke z każdego wypadku wychodzi bez szwanku tworząc kreację na miarę Oscara, a jedną złotą figurką mafii się nie spłaci…

POMOCNIK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA I MAGICZNE PŁATKI ŚNIEGU – OD 16 GRUDNIA

Pozycja dla młodszego widza. Święty Mikołaj jest zmęczony i zdecydował, że przechodzi na emeryturę. Jego następcą zostaje 7-letni Nicolas. Chłopiec jest bardzo przejęty nowymi obowiązkami. Tylu spraw trzeba dopilnować: zapakować prezenty, rozdysponować paczki, przygotować sanie. To zbyt dużo jak na 7-letnią głowę Nicolasa. A na dodatek, w samym środku przygotowań do Gwiazdki, zaczyna znikać Magia świąt. Na szczęście nad Nicolasem czuwa Duch Bożego Narodzenia i razem przezwyciężą Bożonarodzeniowy kryzys.

ANGIELSKA ROBOTA – OD 23 GRUDNIA

Film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. We wrześniu 1971 roku złodzieje przekopali tunel do skarbca londyńskiego banku przy Baker Street i ukradli zdeponowane tam gotówkę i biżuterię warte wiele milionów funtów. Straconych kosztowności i pieniędzy nigdy nie odzyskano i nie złapano też złodziei. Zuchwała kradzież przez kilka dni okupowała pierwsze strony gazet, a potem temat nagle zniknął. Stało się tak w wyniku decyzji rządu o ograniczeniu swobody wypowiedzi prasy. Ten film nie tylko pokazuje, co było ukryte w sejfach, ale przede wszystkim ujawnia kulisy powiązanych z kradzieżą morderstwa, korupcji i skandalu seksualnego, których tropy prowadzą do rodziny królewskiej. Okazuje się, że w zestawieniu z pozostałymi uczestnikami bulwersującej afery, złodzieje, którzy opróżnili skrytki bankowe byli niewinnymi aniołkami.

MOVIE 43 – OD 23 GRUDNIA

W „Movie 43” wielkie gwiazdy Hollywood – Kate Winslet, Hugh Jackman, Halle Berry, Naomi Watts, Richard Gere, Elizabeth Banks, Gerard Butler, Emma Stone, Kevin Spacey, Uma Thurman, Terrence Howard i dziesiątki innych – obnażają swoje prawdziwe oblicza, nie próbując się powstrzymywać przed absurdalnym, niedorzecznym, kontrowersyjnym, przekraczającym wiele granic humorem. To nie jest film dla kochających poprawność polityczną, biorących do siebie każdą ekranową obelgę widzów. „Movie 43” oferuje szokująco niestosowne, łamiące każde tabu, lecz równocześnie niemożliwie zabawne krótkie filmowe opowieści z piekła i nieba rodem, które zmieniają postrzeganie kina. To trzeba zobaczyć, by uwierzyć, że naprawdę powstało!

Pszczółka Maja. Film – OD 30 GRUDNIA

Maja to mała pszczółka o wielkim sercu i urzekającej osobowości! Urodzona w perfekcyjnie zorganizowanym społeczeństwie pszczół robotnic, Maja marzy o prawdziwej wolności oraz ekscytującym życiu pełnym zabawy i wielkich przygód. Prawda jest bowiem taka, że dla inteligentnej Mai świat jest zbyt interesującym i pozytywnie tajemniczym miejscem, by zmarnować swe życie na pracę w ulu. Nie ma drugiej takiej pszczoły jak Maja! Mająca nonkonformizm we krwi, pełna entuzjazmu pszczółka o bujnej wyobraźni chciałaby zasmakować wszystkiego, co świat oferuje. Jej zachwyt nad pięknem otoczenia oraz wrodzony wdzięk zapewniają jej zniewalającą energię, która niedługo sprawi, że wszyscy przeciwnicy staną po jej stronie, a pozostałe pszczoły odnajdą w sobie chęć do radosnego życia.

SZANGHAJ – OD 30 GRUDNIA

Szanghaj, 1941 rok, kilka miesięcy przed atakiem na Pearl Harbor. Do okupowanego przez Japończyków miasta przypływa Paul Soames (John Cusack). Oficjalnie jest dziennikarzem, pracującym dla anglojęzycznej gazety. W rzeczywistości to amerykański agent, który ma się spotkać ze swym przyjacielem Connorem (Jeffrey Dean Morgan) i odebrać od niego ważne informacje wywiadowcze. Jednak do spotkania nie dochodzi - na krótko przed nim Connor zostaje zamordowany. Próbując wyśledzić odpowiedzialnych za tę zbrodnie, Paul poznaje piękną Annę (Li Gong), jej męża Anthony`ego (Yun-Fat Chow) oraz japońskiego kapitana Tanakę (Ken Watanabe).

FILMY NA ŻYCZENIE

Black Adam – OD 5 GRUDNIA

Dwayne Johnson w roli głównej w filmie przygodowym New Line Cinema pod tytułem Black Adam. To pierwszy w historii wielkoekranowy film fabularny, który opowiada historię tego tytułowego bohatera wydawnictwa DC. Obraz wyreżyserował Jaume Collet-Serra ("Wyprawa do dżungli"). Prawie 5000 lat po otrzymaniu olbrzymich mocy starożytnych bogów – i prawie równoczesnym uwięzieniu – Black Adam (Johnson) zostaje uwolniony z ziemskiego grobowca. Teraz jest gotów wymierzyć współczesnemu światu osobliwie pojmowaną sprawiedliwość.

