Gwiazda Wicked chce zagrać postać z X-Menów. Ta bohaterka wkracza do MCU

Podczas rozdania nagród National Board of Review aktorka z Wicked, Cynthia Erivo, została zapytana, jaką postać chciałaby zagrać w przyszłości. Odpowiedziała bez wahania: Storm z X-Menów. Co ważne, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zobaczymy tę postać w Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars. W związku z wydarzeniami z serialu A gdyby...?, związanego z filmowym uniwersum Marvela, Storm ma do odegrania ważną rolę w multiwersum.

Storm w MCU

Erivo wyjaśniła swój wybór:

- Naprawdę chcę zagrać Storm. Wiem, że może to zabrzmieć niepoważnie, ale nie sądzę, że do tej pory na ekranie pokazano, jak wielką jest postacią i jak wygląda jej wewnętrzny chaos. Sądzę, że moglibyśmy coś takiego pokazać.

Poza rolą Storm w wersji bogini piorunów dzierżącej Mjolnir Thora, niewykluczone, że w przyszłości pojawi się nowa Storm w MCU. Trwają prace nad filmem o X-Menach, który będzie częścią kolejnej Sagi Marvela. Spekuluje się, że wówczas zatrudnią młodszych aktorów do zagrania postaci na najbliższą dekadę. Erivo ma jednak 38 lat i może nie wpisywać się w potencjalne plany.

