Player.pl liderem serwisów VOD w Polsce po ogromnym wzroście użytkowników

Player

Jak podaje raport portalu Wirtualnemedia.pl w lutym 2021 roku przeglądarkowa wersja serwisu Player.pl należącego do TVN Grupa Discovery zyskała 74 procent więcej użytkowników niż w styczniu, co dało jej pozycję lidera wśród usług VOD w naszym kraju. Platformę w lutym odwiedziło 6,7 mln użytkowników, co dało 23,1 procent zasięgu. Dla przypomnienia w lutym wprowadzono pełny subskrypcyjny model dostępu do serwisu.

Dotychczasowy lider, czyli Netflix, zanotował w lutym 6,45 mln użytkowników, co dało 22,26 procent zasięgu. Koncern nie ujawnia, ilu ma płacących subskrybentów w Polsce.

Fot. Player

Sekcję Premium serwisu CDA.pl odwiedziło w lutym 3,59 mln internautów, co dało 12,37 procent zasięgu. Natomiast dział VOD portalu WP.pl zanotował w ubiegłym miesiącu 2,84 mln użytkowników, co daje 9,8 procent zasięgu.

Platforma HBO GO została odwiedzona w lutym przez 2,4 mln subskrybentów (8,27 procent zasięgu), natomiast TVP VOD zanotowało 2,38 mln użytkowników (8,23 procent zasięgu).