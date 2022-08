Za PlayStation 5 zapłacimy więcej! Sony poinformowało o podwyżce cen konsol

fot. Sony

Wygląda na to, że problemy z dostępnością PlayStation 5 w najbliższym czasie się nie skończą, a osoby, które zainteresowane są zakupem konsoli będą musiały liczyć się z koniecznością sięgnięcia jeszcze głębiej do kieszeni. Sony poinformowało bowiem o... podwyżce cen obu modeli konsoli (z napędem oraz Digital Edition) na wybranych rynkach, w tym między innymi w Europie. Firma we wpisie na łamach PS Blog podała powód takiego działania - jest to związane z trudną sytuacją ekonomiczną na świecie, w tym z galopującą inflacją.

Nowe europejskie ceny to 449,99 euro za model Digital Edition oraz 549,99 euro za wersję z napędem. Przypomnijmy, że wcześniej trzeba było zapłacić odpowiednio 399,99 euro lub 499,99 euro. Podwyżka jest więc znaczna.

Na ten moment trudno przewidzieć, jak zmienią się ceny PS5 w Polsce. Warto bowiem przypomnieć, że od dłuższego czasu w sklepach próżno szukać samych urządzeń w sugerowanej przez producenta cenie i najczęściej sprzedawane są one w zestawach z grami oraz akcesoriami.