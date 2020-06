PlayStation Plus kończy 10 lat. Abonenci otrzymają w lipcu aż 3 gry

Sony

Lipcowa oferta PlayStation Plus będzie wyjątkowa. W tym miesiącu usługa Sony kończyć będzie 10 lat, co jest doskonałą okazją do przekazania w ręce graczy dodatkowej produkcji. Tym razem subskrybenci otrzymają nie dwie, a trzy tytuły na PlayStation 4 i będą to NBA 2K20 oraz Rise of the Tomb Raider w edycji 20 Year Celebration. Trzecią bonusową produkcją jest Erica, czyli interaktywny thriller z 2019 roku, który spotkał się z ciepłym przyjęciem.

To nie koniec niespodzianek, bo jeszcze w tym tygodniu gracze otrzymają za darmo motyw dla PlayStation 4, który będzie nawiązywał właśnie do urodzin usługi. Ten dodatek będzie dostępny wyłącznie przez ograniczony czas i warto o tym pamiętać, jeśli chcecie dodać go do swojej kolekcji.

Wszystkie wyżej wymienione gry trafią do abonamentu PlayStation Plus 7 lipca i będzie można przypisać je do swojego konta do 3 sierpnia.