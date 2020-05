PlayStation Plus w czerwcu. Sony oficjalnie ujawniło ofertę

SIE

Poznaliśmy pełną ofertę PlayStation Plus w czerwcu 2020 roku. Do abonentów trafią dwie produkcje na PlayStation 4. Pierwszą z nich jest Call of Duty: WWII, drugą zaś inna pierwszoosobowa strzelanka, stawiająca jednak na zupełnie inne klimaty - Star Wars: Battlefront II.

Call of Duty: WWII zadebiutowało w 2017 roku i jest prawdziwym powrotem do korzeni, przenosząc graczy do czasów II wojny światowej. Głównym bohaterem tej produkcji jest żołnierz 1 Dywizji Piechoty, Ronald Daniels, który bierze udział m.in. w lądowaniu w Normandii czy ofensywie w Ardenach. Gra oferuje zarówno kampanię dla jednego gracza, jak i możliwość sieciowej rozgrywki.

Star Wars: Battlefront II to także okazja do postrzelania, tu jednak w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Tytuł ten spotkał się z negatywnymi opiniami graczy w momencie premiery z uwagi na irytujące mikropłatności i lootboksy, jednak z czasem wiele w tej kwestii się zmieniło. Również tutaj można liczyć na fabularną kampanię oraz różne tryby wieloosobowe.