PlayStation Plus w marcu z czterema grami. Poznaliśmy ofertę Sony

Sony Interactive Entertainment ujawniło pełną listę gier, które w marcu 2022 roku zadebiutują w usłudze PlayStation Plus. Co ciekawe, tym razem abonenci otrzymają dostęp do aż czterech produkcji, z czego jedna dostępna będzie wyłącznie na PS5, a trzy sprawdzą także posiadacze PS4.

Do biblioteki trafi Ghostrunner, wymagająca gra akcji w cyberpunkowych klimatach od polskiego studia One More Level, nastawione na walkę o przetrwanie ARK: Survival Evolved, kolorowe wyścigi Team Sonic Racing oraz Ghost of Tsushima: Legends, czyli samodzielny moduł rozgrywki wieloosobowej do samurajskiej produkcji od studia Suckerpunch Productions. Wszystkie te tytuły będą dostępne w usłudze od 1 marca 2022 roku.

