Call of Duty bez nowej odsłony w 2023 roku. Seria ma zrobić sobie przerwę

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Activision

Seria Call of Duty przyzwyczaiła graczy do wydawanych corocznie odsłon i tren ten utrzymywany jest od roku 2005. Wygląda jednak na to, że w 2023 roku Activision zamierza zrobić przerwę. Nie jest to jeszcze oficjalna informacja, ale ujawnił to Jason Schreier, dziennikarz serwisu Bloomberg, który dał się poznać jako jedna z najbardziej wiarygodnych osób w branży.

Według danych, do których dotarł Schreier, nowa gra studia Treyarych trafi na rynek dopiero w 2024 roku. Dziennikarz nazywa to "szokującym krokiem", który będzie miał duży wpływ nie tylko na serię, ale i całą branżę.

https://twitter.com/jasonschreier/status/1496259031018749954

Jason Schreier dodał również, ze decyzja ta nie jest w żaden sposób związana z przejęciem Activision Blizzard przez Microsoftem. Podjęto ją z uwagi na wyniki Call of Duty: Vanguard, które podobno były poniżej oczekiwań wydawcy.

