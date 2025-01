PlayStation Plus w styczniu zaskakuje. Wsparcie dla jednej z tych gier wkrótce się zakończy

fot. WBIE

Sony ujawniło listę trzech produkcji, jakie wkrótce trafią w ręce abonentów usługi PlayStation Plus Essential. Zestaw tym razem jest dość zaskakujący, bo w jego skład wejdzie Suicide Squad: Kill the Justice League. To gra-usługa przygotowana przez studio Rocksteady, która spotkała się z bardzo przeciętnym odbiorem ze strony graczy oraz krytyków. Co więcej, w grudniu zeszłego roku zapowiedziano, że wkrótce zakończone zostanie wsparcie dla tego tytułu, a w styczniu otrzyma on ostatni sezon. Warto natomiast podkreślić, że serwery, przynajmniej na razie, pozostaną aktywne, a także wprowadzono tryb offline, dzięki czemu zabawa nadal będzie możliwa, jeśli w przyszłości twórcy i wydawca podejmą decyzję o ich zamknięciu.

Pozostałe dwie gry, jakie niebawem pojawią się w najtańszym wariancie PS Plus, to wyścigi Need for Speed: Hot Pursuit Remastered oraz The Stanley Parable: Ultra Deluxe, czyli nastawiona na narrację przygodówka z perspektywy pierwszej osoby w rozszerzonym i ulepszonym wydaniu.

Wszystkie te trzy produkcje będzie można odebrać w ramach usługi już od 7 stycznia. Do tego czasu możecie skorzystać z grudniowej oferty, w ramach której dostępne są Aliens: Dark Descent, It Takes Two oraz Temtem.