GTA 6 zarobi krocie? Analitycy nie mają wątpliwości

GTA 6 już na tym etapie wzbudza ogromne zainteresowanie, choć jak na razie produkcja ta doczekała się zaledwie jednego zwiastuna. Mimo tego analitycy nie mają żadnych wątpliwości: to będzie wielki hit sprzedażowy.

Jak informuje serwis Financial Times, analitycy z firmy DFC Intelligence przewidują, ze Grand Theft Auto VI zarobi 3,2 miliarda dolarów w ciągu pierwszego roku od premiery. Co więcej, eksperci sądzą, że aż miliard dolarów będzie pochodził z samych zamówień w przedsprzedaży. Takie rezultaty sprawiłyby, że GTA VI byłoby jedną z największych premier w historii - i to nie tylko jeśli chodzi o branżę gier wideo.

Premiera GTA 6 została oficjalnie zapowiedziana na rok 2025. Choć w sieci od czasu do czasu można natrafić na informacje na temat możliwego opóźnienia, to jak na razie nie zostały one potwierdzone przez twórców i wydawcę.