PlayStation Plus Video Pass - nadciąga nowa usługa Sony? Informacje pojawiły się na polskiej stronie

fot. Sony / videogamechronicles.com

PlayStation Plus to abonamentowa usługa, która pozwala na prowadzenie rozgrywek w sieci, przechowywanie zapisanych stanów gry w chmurze oraz daje subskrybentom dostęp do kilku produkcji każdego miesiąca (a od niedawna też do większej kolekcji hitów z PS4). Wygląda na to, że wkrótce pojawią się także kolejne korzyści dla użytkowników, bo na polskiej stronie marki pojawiła się wzmianka o... PlayStation Plus Video Pass.

Informację na ten temat przekazał serwis VideoGamesChronicle. Nie wiadomo dokładnie czym miałaby być nowa usługa, ale najprawdopodobniej chodzi o jakiś serwis VOD dostępny dla abonentów PS Plus. Sugeruje to zarówno nazwa, jak i grafika z plakatami filmów Venom, Bloodshot i Zombieland: Kulki w łeb. Obok znajdował się także opis wskazujący, że z PlayStation Plus Video Pass będzie można korzystać w dniach 22 kwietnia 2021 roku - 22 kwietnia 2022 roku. Wkrótce powinniśmy więc doczekać się oficjalnej zapowiedzi.

