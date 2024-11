PlayStation Portal z istotną aktualizacją. Urządzenie otrzymało wyczekiwaną funkcję

fot. Sony

PlayStation Portal to urządzenie do gry zdalnej, które do tej pory umożliwiało łączenie się z naszym PS5 i dostęp do gier za pomocą sieci Wi-Fi. Teraz, dzięki nowej aktualizacji, wybrani użytkownicy mogą testować wersję beta nowej funkcji, dzięki której dostęp do niektórych produkcji na PlayStation 5 możliwy jest dzięki chmurze nawet bez posiadania PlayStation 5.

Katalog, przynajmniej na ten moment, ograniczony jest jedynie do 120 gier. Na liście znalazło się między innymi Ghost of Tsushima, Marvel Spider-Man: Miles Morales, Monster Hunter Rise, Ratchet & Clank: Rift Apart czy Dave the Diver. Można założyć, że z czasem pojawią się na niej kolejne tytuły, być może także z PS3 i PS4, choć na ten moment żadne szczegóły i plany na przyszłość nie zostały ujawnione. Jakość transmisji to 1080p przy 60 klatkach na sekundę.

Testy nowej funkcji dostępne są wyłącznie dla abonentów PlayStation Plus Premium z wybranych krajów. Na liście znalazła się między innymi Polska.