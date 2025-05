Wkróce poznamy nowe gry zmierzające na PlayStation 5? Sony ma planować kolejny pokaz

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. SIE

Wygląda na to, że Sony przygotowuje się do kolejnej prezentacji gier zmierzających na konsole PlayStation. Według Jeffa Grubba, dziennikarza związanego z serwisem Giant Bomb, najprawdopodobniej będzie to kolejna, mniejsza odsłona formatu State of Play, a nie większe i bogatsze w głośne zapowiedzi PlayStation Showcase.

Grubb, powołując się na zaufane źródła, podkreślił, że w maju nie należy spodziewać się żadnych nowych ogłoszeń. Sony ma skupić się na prezentacji planowanej na czerwiec. Z informacji, które udało mu się zdobyć, wynika, że najprawdopodobniej chodzi właśnie o State of Play, choć dziennikarz zaznacza, że nie ma co do tego stuprocentowej pewności. Dodał również, że tym razem pozyskanie szczegółów na temat wydarzenia było trudniejsze niż zwykle, co może sugerować jedno z dwóch: albo Sony przygotowuje jakąś niespodziankę, albo też firma zaczęła bardziej rygorystycznie podchodzić do utrzymywania szczegółów w tajemnicy przed oficjalnym ogłoszeniem.

Tegoroczny kalendarz wydawniczy Sony na ten moment jest dość skromny. W przyszłym miesiącu na rynek trafi Death Stranding 2: On the Beach, a na październik przewidziano premierę Ghost of Yōtei od studia Sucker Punch Productions.