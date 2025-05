Donald Trump uratuje Hollywood? “Musimy być konkurencyjni”

YouTube

Jon Voight opisuje Donalda Trumpa jako zapalonego kinomana i entuzjastę popkultury. Jest zaskoczony negatywną reakcją mediów na jego plan. Upiera się, że nagłówki nie odzwierciedlają tego, co słyszy od ludzi na co dzień.

Otrzymaliśmy wiele pozytywnych reakcji od ludzi – twierdzi Voight. – Naprawdę zakasujemy rękawy i pracujemy nad tym. Myślę, że mamy dobry plan, a dopiero zaczynamy. Mój niewielki zespół będzie pracował ciężko, by jak najlepiej go wykonać. Ludzie ze związków zawodowych i producenci przekazują swoją wiedzę na temat tego problemu. Wszyscy razem się nim zajmujemy. Wiele osób ma coś do powiedzenia w tej sprawie i słuchamy wszystkich opinii.

Donald Trump uratuje Hollywood?

Voight wyjaśnił, że Hollywood doszło do punktu, w którym amerykańska gospodarka filmowa i telewizyjna zaczęła upadać, ponieważ studia przeniosły plany zdjęciowe za granicę. Jego zdaniem pozbawiło to wiele osób w kraju ofert pracy, w tym wizażystów, projektantów kostiumów i operatorów, ponieważ szuka się ich wśród lokalnej społeczności. Taka strategia pozwala im zaoszczędzić „dziesiątki milionów dolarów” z budżetu filmu.

Teraz mówimy: musimy to mieć tutaj. Zapewnijmy równe szanse. Ale tak naprawdę, potrzebujemy czegoś więcej. Musimy być konkurencyjni.

Nie jest tajemnicą, że miłość Donalda Trumpa do Hollywood jest raczej jednostronna i wiele osób z branży go krytykuje. Voight uważa jednak, że traktują go niesprawiedliwie. Sądzi też, że Hollywood nigdy jeszcze nie przechodziło takiego kryzysu, jak teraz.

Doszliśmy do punktu, w którym naprawdę potrzebujemy pomocy i dzięki Bogu, że prezydent troszczy się o Hollywood i filmy. W tym sensie, bardzo kocha Hollywood. Musimy naprawdę zakasać rękawy i nie pozwolić, by wszystko poszło na marne jak Detroit.