PlayStation State of Play w przyszłym tygodniu? Sony ma szykować jeszcze jeden remaster

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. SIE

Jeff Grubb 12 września poinformował, że Sony planuje w ciągu najbliższych 12 dni zorganizować kolejną prezentację z cyklu State of Play, w której trakcie ujawnione zostaną plany na nadchodzące miesiące. Teraz potwierdził on swoje słowa i w nowym odcinku swojego podcastu dodał, że event "prawie na pewno" odbędzie się 24 września.

Prawdopodobnie to właśnie podczas tego wydarzenia dostaniemy oficjalną zapowiedź Horizon Zero Dawn Remastered, o którym plotkuje się od dłuższego czasu. Warto również przypomnieć, że niedawno tytuł ten otrzymał klasyfikację wiekową na stronie ESRB, co również wydaje się wskazywać na nadchodzące ogłoszenie.

Co ciekawe, Jeff Grubb donosi, że nie będzie to jedyny remaster, o którym usłyszymy. Dziennikarz dodał, że trwają prace także nad odświeżeniem innej gry, jednak ma to być "jeszcze mniej ekscytujące" niż Horizon. Wygląda więc na to, że o Bloodborne na PS5 czy PC możemy zapomnieć...