PlayStation trafiło do Księgi Rekordów Guinnessa

Wczoraj na łamach naEKRANIE.pl pojawił się wspominkowy tekst z okazji 25. urodzin marki PlayStation. Przybliżyliśmy Wam najlepsze gry na każdą z "wielkich" konsol Sony. Również wczoraj firma pochwaliła się tym, że trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa. Oficjele uznali, że urządzenia z rodziny PlayStation to najlepiej sprzedające się konsole stacjonarne w historii.

Sony wiedziało o tym wcześniej, ale z upublicznieniem tej informacji czekano do rocznicy urodzin. Wczoraj na Twitterze PlayStation pojawił się wpis mówiący, że do 7 listopada do rąk klientów trafiło w sumie ponad 450 milionów urządzeń z logo PlayStation. Dotyczy to wyłącznie konsol stacjonarnych i nie obejmuje przenośnych PSP i PS Vita.

Ta liczba pozwoliła marce znaleźć się w Księdze Rekordów Guinnessa jako najlepiej sprzedające się konsole stacjonarne w historii.

We're thrilled to be certified as the best-selling home video game console brand ever, with over 450 million units sold across the original PlayStation, PS2, PS3, and PS4 as of Nov. 7 according to @GWR.

And it's all thanks to you 💙 pic.twitter.com/maO0TOVqs2

— PlayStation (@PlayStation) December 3, 2019