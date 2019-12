PlayStation ma już 25 lat. Oto najlepsze gry na konsole Sony

3 grudnia 1994 roku na japoński rynek trafiła konsola, która zrewolucjonizowała branżę wirtualnej rozgrywki. Mowa oczywiście o pierwszym PlayStation, które nie tylko spopularyzowało trójwymiarowe produkcje, ale też zapewniało graczom setki godzin wspaniałej zabawy w wielu świetnych produkcjach. Z okazji 25. urodzin marki, postanowiliśmy przyjrzeć się najlepszym tytułom, które na przestrzeni lat pojawiały się na sprzętach Sony - poczynając od kultowego "szaraka", a na PlayStation 4 kończąc. Przy wyborze kierowaliśmy się m.in. ocenami w sieci, a także popularnością w naszym kraju. W przypadku konsol PlayStation 3 i PlayStation 4 postanowiliśmy zaś skupić się przede wszystkim na grach na wyłączność tych platform.

PlayStation 1 - najlepsze gry

Trójwymiarowa grafika z pierwszego PlayStation nie trzyma się tak dobrze, jak produkcje 2D i dziś potrafi odrzucić. Czasami jednak warto się przełamać, bo wiele produkcji znanych z "szaraka" nadal cechuje się sporą grywalnością. O kultowym statusie wielu z nich doskonale świadczy też ich popularność nawet dzisiaj - wystarczy wspomnieć chociażby o tegorocznym remaku Resident Evil 2, czy też nadchodzącym odświeżeniu Final Fantasy VII.

Metal Gear Solid

PlayStation 2 - najlepsze gry

PlayStation 2, na przestrzeni lat, doczekało się naprawdę ogromnej biblioteki gier, która po brzegi wypełniona była wartymi uwagi produkcjami. To właśnie na tym urządzeniu mogliśmy zagrać m.in. w kapitalne Final Fantasy X czy Metal Gear Solid 3: Snake Eater, a także dwie odsłony serii God of War, która stała się jedną z najmocniejszych marek w portfolio Sony.

Devil May Cry

PlayStation 3 - najlepsze gry

Pod koniec 2006 roku na rynek trafiło PlayStation 3 i przez cały okres swojej żywotności doczekała się wielu uznanych produkcji. Sprzęt ten dał też początek takim seriom, jak np. Uncharted, InFamous czy Little Big Planet.

Demon's Souls

PlayStation 4 - najlepsze gry

Czas PlayStation 4 powoli dobiega końca i w okresie świątecznym 2020 roku czeka nas premiera kolejnego urządzenia Sony. To doskonała okazja do tego, by przez ten czas nadrobić zaległości i zapoznać się ze świetnie przyjętymi tytułami, takimi jak Bloodborne czy God of War. Nie można zapomnieć też o nadchodzących premierach, w które zagramy jeszcze przed debiutem PlayStation 5, np. The Last of Us: Part II czy Final Fantasy VII Remake.