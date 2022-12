Płonące siodła to rasistowski film? Whoopi Goldberg broni produkcji

fot. materiały prasowe

Płonące siodła to kultowy film komediowy w reżyserii Mela Brooksa, będący parodią klasycznych westernów. Jednak ostatnimi czasy pojawiła się krytyka, że jest to film rasistowski. W obronie produkcji postanowiła stanąć Whoopi Goldberg.

Otóż aktorka stwierdziła, że komedia Mela Brooksa porusza temat rasizmu, ale robi to w dobry sposób, zabawny, ale równocześnie dający do myślenia. Ponadto zaznaczyła, że film uderza we wszystkich, we wszystkie grupy społeczne. Goldberg stwierdziła, że właśnie przez to, że nie oszczędzają nikogo, Płonące siodła są jedną z najlepszych komedii w historii.

fot. materiały prasowe

Płonące siodła - o czym film?

Dla przypomnienia akcja produkcji dzieje się w małym, prowincjonalnym miasteczku na dzikim zachodzie. Bart, czarnoskóry były bandyta napadający na pociągi, zostaje zmuszony do objęcia stanowiska szeryfa w mieście, mimo niezadowolenia lokalnej społeczności. Nowy stróż prawa będzie musiał zmierzyć się z bandytami oraz skorumpowanym przedsiębiorcą kolejowym.