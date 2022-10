Plotkara HBO Max - zdjęcia z 2. sezonu. Jest na nich Georgina Sparks z oryginału!

Fot. Materiały prasowe

Pojawiły się zdjęcia do 2. sezonu Plotkary z HBO Max. Potwierdzają, że do serialu powróci bohaterka, dobrze znana fanom oryginału. Czy Michelle Trachtenberg znowu namiesza jako ikoniczna Georgina Sparks?

Georgina została wprowadzona do oryginalnej Plotkary jako znajoma Sereny z czasów, gdy ta dużo imprezowała. Była bardzo zbuntowana i często sprowadzała na siebie i innych kłopoty.

W 4. sezonie urodziła syna, który pojawił się także w reboocie serialu.

Plotkara z HBO Max - Georgina Sparks powraca

Zdjęcia zostały opublikowane przez Teen Vogue. Na jednym z nich widać Georginę Sparks na eleganckim wydarzeniu. Na pozostałych ujęciach zostali pokazani główni bohaterowie nowej Plotkary.

Plotkara - 2. sezon. Georgina

Plotkara - kiedy premiera 2. sezonu?

Produkcja zadebiutowała w 2021 roku. To reboot kultowej Gossip Girl której twarzami były Blair i Serena, rywalki i przyjaciółki. Serial HBO Max rozgrywa się w tym samym uniwersum, jednak opowiada o losach nowej grupy nastolatków, uczęszczającej do tej samej szkoły, co ich poprzednicy.

Plotkara - 2. sezon zadebiutuje 1 grudnia na HBO Max.