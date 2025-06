POCO F7 – od dziś mamy nowego gracza na rynku smartfonów. Flagowa wydajność w zasięgu ręki!

fot. Xiaomi

Nowe urządzenie jest efektem bliskiej współpracy Xiaomi z Qualcomm Technologies Inc., a jego sercem jest procesor Snapdragon® 8s Gen 4. Co to oznacza w praktyce? Znaczne przyspieszenie działania, potwierdzone wynikiem ponad 1,08 miliona punktów w teście AnTuTu – to aż o 30% lepiej niż poprzednia generacja smartfona POCO! Ciekawostką jest, że przy okazji premiery POCO F7, marka zaprezentowała też swojego pierwszego wirtualnego awatara – Ryfta.

Pod maską POCO F7 znajdziemy nie tylko potężny procesor, ale i najbardziej zaawansowany system chłodzenia marki: 6000 mm² 3D Dual-Channel IceLoop. Ta technologia zapewnia najszybsze odprowadzanie ciepła spośród wszystkich dotychczasowych urządzeń POCO, co jest kluczowe dla wydajności. Smartfon wyróżnia się też największą w historii marki baterią o pojemności 6500 mAh z szybkim ładowaniem 90W HyperCharge. Dzięki temu naładujesz go od 0 do 80% w zaledwie pół godziny! A jeśli masz inne urządzenia, możesz je podładować dzięki funkcji ładowania zwrotnego o mocy 22,5 W.

POCO F7 stworzono z myślą o mobilnych graczach. Funkcja WildBoost Optimization 4.0 pozwala na płynną rozgrywkę w rozdzielczości do 1,5K i przy 120 klatkach na sekundę – idealnie sprawdzi się to w hitach takich jak „Genshin Impact”. Tuner sygnału Surge T1s dba o stabilne połączenie sieciowe, Wi-Fi i Bluetooth, co jest bezcenne podczas wymagających sesji online. Całość działa pod kontrolą najnowszego systemu Xiaomi HyperOS 2 zapewniającego intuicyjny i komfortowy interfejs.

POCO F7 ma imponujący 6,83-calowy wyświetlacz 1.5K. Ekran jest niezwykle jasny, osiągając szczytową jasność aż 3200 nitów, więc z widocznością nie będzie problemu nawet w pełnym słońcu. Za żywe kolory i dokładność obrazu odpowiada technologia POCO Sunlight Display 4.0, która dynamicznie zwiększa kontrast. Ekran POCO F7 ma też certyfikaty TÜV Rheinland (Low Blue Light, Flicker Free, Circadian Friendly), które redukują zmęczenie nawet przy długotrwałym użytkowaniu. Dodatkowo, technologia przyciemniania PWM 3840 Hz, Wet Touch Display 2 i częstotliwość próbkowania dotykowego 2560 Hz sprawiają, że ekran reaguje błyskawicznie i płynnie na każdy dotyk.

Design POCO F7 to połączenie futurystycznego designu i trwałości. Smartfon ma opływowy kształt, elegancką, aluminiową ramkę wykonaną metodą CNC oraz szklaną tylną obudowę. Ramki wokół ekranu są smukłe, a stosunek ekranu do obudowy wynosi aż 94,23%. Zaokrąglone rogi zapewniają pewny i komfortowy chwyt. Charakterystycznym elementem jest złota linia, która dzieli tylną obudowę na dwa panele. Specjalna edycja POCO F7 Cyber Silver wyróżnia się mechaniczną nakładką i widocznym logo Snapdragon® na tylnym panelu. Co więcej, dzięki odporności na kurz i wodę w standardzie IP68, POCO F7 ma być niezawodnym towarzyszem w każdych warunkach.

Smartfon oferuje też zaawansowane możliwości fotograficzne. Główny aparat to 50-megapikselowa jednostka Sony IMX882 z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), która gwarantuje wysoką jakość zdjęć w różnych warunkach oświetleniowych. Funkcje takie jak UltraSnap i Live Photo pozwalają uchwycić szybkość, głębię i ruch na zdjęciu, co poprawia wrażenia z fotografowania. Miłośnikom zdjęć portretowych POCO F7 oferuje wszechstronne ogniskowe (26 mm, 35 mm, 52 mm) w połączeniu z funkcją światła punktowego, dając piękny efekt rozmycia tła. Nowością jest funkcja AI Beautify, która inteligentnie poprawia zdjęcia, wydobywając szczegóły bez nadmiernej obróbki. Całkowicie przeprojektowano też interfejs aplikacji aparatu, aby był bardziej intuicyjny.

POCO F7 jest dostępny w trzech kolorach: czarnym, srebrnym i białym, w dwóch wariantach pamięci: 12+256 GB (cena regularna 1999 PLN) oraz 12+512 GB (cena regularna 2199 PLN). Ale uwaga! W ramach specjalnej oferty premierowej, która potrwa od 24 czerwca do 9 lipca 2025 roku, ceny zostaną obniżone o 300 PLN! Oznacza to, że smartfony kupisz za 1699 PLN (wariant 12+256 GB) i 1899 PLN (wariant 12+512 GB). Promocja obowiązuje na mi.com oraz u partnerów handlowych. Dodatkowo, kupując smartfon w tym okresie, otrzymasz 2 miesiące YouTube Premium (dla nowych użytkowników) i możliwość darmowej wymiany ekranu w autoryzowanym serwisie Xiaomi w przypadku uszkodzenia – aż do 6 miesięcy od daty zakupu. A to nie wszystko! Klienci mi.com, którzy wybiorą wariant 12+256 GB, mogą dokupić ładowarkę 90W za jedyne 49 zł lub tablet POCO Pad za promocyjną cenę 799 PLN (regularna cena to 1299 PLN).

POCO F7 to smartfon, który ma wiele do zaoferowania wymagającym graczom. Łączy w sobie najnowsze technologie z eleganckim designem, stawiając na dynamiczność, komfort i najwyższe standardy w mobilnej rozgrywce.