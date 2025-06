Podróże w czasie w Predator: Pogromca zabójców? Reżyser wyjaśnia !

fot. Disney+

W filmie Predator: Pogromca zabójców widzimy starcie kosmicznych łowców z ninją, pilotem z czasów II wojny światowej oraz wojowniczką wikingów. Trzy zupełnie różne epoki, a jednak bohaterowie wspólnie walczą o przetrwanie na planecie Predatorów. Wśród widzów pojawiło się więc jedno kluczowe pytanie: czy wykorzystano tu motyw podróży w czasie?

Predator: Pogromca zabójców - podróże w czasie?

Nie, w tym filmie nie pojawia się motyw podróży w czasie. Dan Trachtenberg, reżyser animowanej produkcji, wyjaśnia, że Predatorzy nie korzystają z takiej technologii. Obecność bohaterów z różnych epok to efekt kapsuł kriogenicznych, w których są przechowywani przez setki lat.

– Wyraźnie widać, że nie ma tu podróży w czasie. Oni się nie cofają. To zasługa kapsuły kriogenicznej – są zabierani ze swoich czasów, umieszczani w stanie zawieszenia, a potem wybudzani, gdy zapada decyzja, kto będzie "rozrywką wieczoru".

Obcy kontra Predator – czy to zapowiedź przyszłości?

Na razie twórcy nie potwierdzili wprost połączenia z franczyzą Obcy, ale film Pogromca zabójców wyraźnie je sugeruje. Przede wszystkim chodzi o głównego antagonistę – przywódcę Predatorów, którego wojowniczka z epoki wikingów nazywa Grendelem. Fani zauważyli, że postać ta nosi pelerynę wyglądającą jakby była zrobiona z kości ogonów ksenomorfów, czyli tytułowych Obcych.

– Fani powinni to interpretować tak, jak chcą – mówi współtwórca filmu Josh Wassung. – Chcieliśmy, by ten Predator był połączeniem królewskości i brutalności. Kwestia kości wyszła naturalnie. Świetnie się bawiliśmy, wymyślając jego wygląd. Zależało nam, by fani sami zadali sobie pytanie, skąd pochodzą te trofea zdobyte w walce.

To jednak nie jedyne powiązanie z uniwersum Obcego. W zwiastunie kolejnego filmu aktorskiego Dana Trachtenberga – Predator: Strefa zagrożenia – widzimy androidkę korporacji Weyland-Yutani, graną przez Elle Fanning. To bezpośrednie nawiązanie do świata Obcego, co sugeruje, że spotkanie dwóch ikonicznych kosmicznych gatunków znów jest możliwe.