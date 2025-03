Nowy serial komediowy z nietypowym pomysłem. Bohaterowie w miejscu, z którego nie ma ucieczki!

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, amerykańska telewizja Fox szykuje serial komediowy Almost Paradise, za który odpowiada weteran gatunku Danny Zuker, znany ze Współczesnej rodziny. Sam napisał scenariusz pilotażowego odcinka. Projekt opisywany jest jako miks filmu Błękitna laguna z klasycznym sitcomem Wyspa Gilligana.

Almost Paradise – o czym jest serial?

Historia skupia się na zwyczajnym małżeństwie, które od dekad mieszka na bezludnej wyspie, mierząc się z codziennymi wyzwaniami.

Główną rolę kobiecą zagra Brooke Shields, której występ we wspomnianej Błękitnej lagunie rozpoczął jej karierę. Natomiast jej filmowego partnera zagra David Spade.

Pomysł narodził się podczas spotkania Shields z producentem Aaronem Kaplanem. Następnie do współpracy zaproszono Spade’a i Zukera. Na razie telewizja zamówiła napisanie dwóch scenariuszy. Aktorzy są aktywnie zaangażowani w prace na tym etapie i uczestniczyli w prezentacjach projektu dla osób decyzyjnych.

Fox chce z przytupem wrócić do gatunku sitcomu, a Almost Paradise to jeden z projektów, który ma pomóc w walce o widza. W ubiegłym sezonie stacja wprowadziła także niekonwencjonalną komedię Going Dutch o żołnierzach USA stacjonujących w bazie w Holandii.