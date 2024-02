Podzieleni: kolejna seria Neala Shustermana doczeka się reedycji

Uroboros

Reklama

Neal Shüsterman to czołowy twórca literatury dla młodzieży, specjalizujący się w niepokojących, a nawet mrocznych wizjach przyszłości. Na naszym rynku nie tak dawno temu mogliśmy zobaczyć reedycję jego serii Żniwa śmierci (powieści Kosiarze, Thunderhead, Żniwo, i zbiór Pokłosie. Opowieści z Kosodomu), a teraz jej wydawca - Uroboros - idzie za ciosem i ma zamiar przypomnieć polskim czytelnikom inną jego serię.

Już 28 lutego do sprzedaży trafią Podzieleni - pierwszy tom trylogii, której akcja toczy się po długiej i wyniszczającej wojnie ideologicznej. Na jej skutek doszło do ustaleń, które mówią, że nastolatkowie mogą zostać bez przeszkód przeznaczeni na dawców organów. Społeczeństwo zaakceptowało to rozwiązanie, ale co innego, gdy decyzja dotyczy konkretnej osoby. Troje młodych bohaterów Podzielonych zostaje przeznaczonych na dawców, ale postanawia się zbuntować.

Podzieleni zostaną wydani w twardej oprawie i będą liczyć 432 strony.

Podzieleni. Tom 1 - opis i okładka książki

Źródło: Uroboros

Troje nastolatków walczy o przetrwanie i o siebie nawzajem… Po długiej i krwawej drugiej wojnie domowej armie zwolenników życia i tych opowiadających się za wyborem doszły do porozumienia i uchwalono „Ustawę za życiem”. Chroniła ona ludzką egzystencję od chwili poczęcia do trzynastego roku życia. Jednak między trzynastymi a osiemnastymi urodzinami rodzic mógł zdecydować o „rozszczepieniu” swojego dziecka, czyli podzieleniu na narządy i części, które przekazywano do przeszczepu. Ten proces według władz państwa gwarantował zdrowie społeczeństwa, a także bezpieczeństwo. Osobniki niechciane lub sprawiające kłopoty były eliminowane, jednak formalnie nie umierały.

Connor się buntował, więc rodzice podpisali zlecenie rozszczepienia. Mieszkająca w domu dziecka Risa została wysłana do ośrodka transplantacyjnego ze względu na cięcia budżetowe. A Lev, dziesiąte dziecko w religinej rodzinie, już od urodzenia miał zostać poświęcony w ofierze. Kiedy tej trójce udaje się uciec z transportu, rodzi się w nich nadzieja, że jeszcze nie wszystko stracone. Muszą tylko przetrwać do swoich osiemnastych urodzin. To bardzo długo, jeśli ten czas mają spędzić w ukryciu…