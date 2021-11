Pogromcy duchów. Dziedzictwo - ile film zarobi?

Fot. empireonline.com

Pogromcy duchów. Dziedzictwo wchodzi do kin w wielu krajach świata, w tym w Ameryce Północnej. Sony prognozuje otwarcie na poziomie 27-28 mln dolarów, a branża spodziewa się wyniku w wysokości 30-35 mln dolarów. Szacuje się, że globalne otwarcie będzie na poziomie 45 mln dolarów.

Koszt produkcji to 75 mln dolarów (bez kosztów promocji), więc 45 mln nie jest złym wynikiem. Wraz z kolejnymi tygodniami może udać się zarobić na siebie. Dla porównania reboot serii z 2016 roku pod tytułem Ghostbusters. Pogromcy duchów zebrał na otwarciu 46 mln dolarów, więc wygląda na to, że film, który będzie tylko w kinach bez premiery w VOD, nie cieszy się większą popularnością. Pamiętajmy jednak, że to prognozy, a widzowie często zaskakują i wyniki są większe.

Na obecną chwilę film Pogromcy duchów. Dziedzictwo mają 67% pozytywnych opinii. Dla porównania krytykowany reboot z 2016 roku ma 74% pozytywnych opinii. Zobaczymy, jak to się przełoży na zarobki.

Pogromcy duchów. Dziedzictwo plakat

Do kin w Ameryce Północnej wchodzi też King Richard: Zwycięska rodzina z Willem Smithem. Jest to premiera hybrydowa, czyli film jednocześnie trafi do amerykańskiej platformy HBO Max. Prognozuje się 10 mln dolarów otwarcia.

Eternals natomiast zajmuje drugą lokatę z box office z wynikiem 13,4 mln dolarów. Superprodukcja ma zanotować 50% spadku frekwencji na rynku amerykańskim.