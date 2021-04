Pogromcy duchów. Dziedzictwo - Marshmallow Man znowu zrobi furorę? Nowe figurki Hasbro

materiały prasowe

Pogromcy duchów. Dziedzictwo to jeden z tych filmów, których premiera była już kilkakrotnie opóźniana. Twórcy dbają jednak o to, by utrzymywać zainteresowanie nadchodzącą produkcją.

Niedawno do sieci trafił fragment filmu z udziałem Paula Rudda. W nim zobaczyliśmy miniaturowe wersje Marshmallow Mana, który w gigantycznych rozmiarach uprzykrzał życie bohaterom kultowych filmów. Można było się spodziewać, że te urocze stworki zostaną twarzami nowej linii zabawek od Hasbro, które trafią do sprzedaży w związku z promocją widowiska. Zobaczcie, jak się prezentują:

Stay-Puft Marshmallow Man

Pogromcy duchów. Dziedzictwo podąża za rodzeństwem, które razem z mamą przeprowadza się do pewnego miasteczka. Na miejscu odkrywają sprzęt Pogromców duchów należący do ich dziadka. Wkrótce nasi bohaterowie będą musieli go użyć, aby ochronić miasteczko przed zjawami. Film wyreżyserował Jason Reitman, syn Ivana Reitmana, twórcy oryginalnych Pogromców duchów. W obsadzie zobaczymy jeszcze Mckennę Grace, Finna Wolfharda i Logana Kima.

Pogromcy duchów. Dziedzictwo - premiera została zaplanowana na 11 czerwca 2021.