Pogromcy duchów. Dziedzictwo - Paul Rudd i Marshmallow Man w nowym klipie

materiały prasowe

Pogromcy duchów. Dziedzictwo to jeden z tych filmów, których premiera była już kilkakrotnie opóźniana. Twórcy dbają jednak o to, by utrzymywać zainteresowanie nadchodzącą produkcją. Do sieci trafił nowy fragment filmu z udziałem Paula Rudda. Możecie go zobaczyć poniżej.

Pogromcy duchów. Dziedzictwo podąża za rodzeństwem, które razem z mamą przeprowadza się do pewnego miasteczka. Na miejscu odkrywają sprzęt Pogromców duchów należący do ich dziadka. Wkrótce nasi bohaterowie będą musieli go użyć, aby ochronić miasteczko przed zjawami. Zobaczcie wideo:

Film wyreżyserował Jason Reitman, syn Ivana Reitmana, twórcy oryginalnych Pogromców duchów.

Pogromcy duchów. Dziedzictwo - premiera została zaplanowana na 11 czerwca 2021.