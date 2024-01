Pogromcy duchów. Imperium lodu - weterani serii z większymi rolami. Nowe komentarze

fot. Empire

W filmie Pogromcy duchów. Imperium lodu weterani serii Dan Aykroyd (Ray Stantz), Bill Murray (Peter Venkman), Ernie Hudson (Winston Zeddemore) oraz Annie Potts (Janine Melnitz) powracają i mają większe role. Tym razem mają mieć znaczenie fabularne, bo zagrożenie jest tak duże, że samo młode pokolenie nie da rady z nim walczyć.

Ernie Hudson tak mówi o Winstonie:

- Teraz Winston jest bogatym facetem, więc finansuje badania nad nową technologią do walki z duchami. Kiedy świat jest zagrożony... do kogo zadzwonisz? Ubiera kostium i idzie do walki jak pozostali.

Ray Stantz Dana Aykroyda też chce wrócić na ulice i walczyć z duchami. Obecnie jest on na emeryturze. Przypomnijmy, że według przecieku z zabawki, rola Raya w walce z nowym duchem może być kluczowa. Widzimy, że jego postać dzierży tajemniczą złotą kulę.

- Ma problemy z kondycją, z ubezpieczeniem... teraz wszystkie decyzje podejmuje Winston i to on mówi, by Ray zszedł z frontu i pełnił rolę doradcy. Rayowi to się nie podoba. Gozera już nie ma, ale równie przerażające zagrożenie wychodzi z Queens, więc Ray chce tam być, znów prowadząc Cadillaca.

Jason Reitman, reżyser poprzedniej części, producent najnowszej odsłony i syn twórcy serii, Ivana Reitmana, wyjawił, że Bill Murray ustawił poprzeczkę bardzo wysoko, więc ich wyzwaniem było sprostać mu i przekonać go do powrotu. Ważną rolę w tym odegrał reżyser czwórki, Gil Kenan, który wcześniej pracował z Murrayem przy Miasto cienia.

- Bill zawsze wahał się w kwestii powrotu do Pogromców duchów i miał ku temu dobry powód: jego poprzeczką jakości jest bardzo wysoka. Uwielbia jednak Gila i już z nim pracował, więc nie było obaw wobec jego powrotu - mówi Reitman.

Gil Kenan wspomina, że jak pracował nad filmem, wciąż zastanawiał się, jakie decyzje podjąłby Ivan Reitman, reżyser pierwszych dwóch części. Chciał więc osiągnąć to samo podejście do postaci, komedii i scen grozy. By uzyskać na ekranie jakość jedynki i dwójki. Dodaje, że ta część jest bardziej z nimi powiązana, niż trójka.

Jak widać na zdjęciach, wszyscy weterani są w kostiumach gotowi do walki z nowym zagrożeniem.

Pogromcy duchów 4 - premiera 5 kwietnia w polskich kinach.