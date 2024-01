Pogromcy duchów. Imperium lodu - tak będzie wyglądać złoczyńca? Dan Aykroyd z kluczową rolą?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Reklama

Do sieci trafiły pierwsze figurki Funko reprezentujące postacie z filmu Pogromcy duchów. Imperium lodu. Z nich dowiadujemy się, że główny złoczyńca ma na imię Garraka. W zwiastunie jedynie widzieliśmy go niewyraźnie, a dzięki zabawce widać, że będzie to ktoś o obliczu potwora. Szczegóły fabularne z nim związane nie są znane. Nawet nie wiadomo, czy to będzie on, czy ona.

Do tego mamy nowego duszka zwanego Pukey oraz mini Piankowego Marynarzyka na kółku dla chomika. Jedna figurka może być BARDZO spoilerowa. Widzimy bowiem Raya Stantza, czyli postać Dana Aykroyda z oryginalnych pierwszych dwóćh części. Dzierży on tajemniczą świecącą złotą kulę. Wygląda na to, że jego rola może być kluczowa w tej fabule.

Pogromcy duchów 4 - figurki Funko

Pogromcy duchów: Imperium lodu

Pogromcy duchów 4 - opis fabuły

Rodzina Spenglerów wraca do miejsca, w którym wszystko się zaczęło - do ikonicznej remizy strażackiej w Nowym Jorku. Tam łączą siły z oryginalnymi pogromcami duchów, którzy opracowali tajne laboratorium, by wznieść polowanie na duchy na nowy poziom. Gdy odkrycie pradawnego artefaktu wypuszcza na świat złą siłę, nowi i starzy pogromcy muszą połączyć siły, by ochronić swój dom i uratować świat przed drugą epoką lodowcową.

Reżyserem i producentem wykonawczym nowych Pogromców duchów jest Gil Kenan, twórca filmów Straszny dom i Poltergeist. W obsadzie są: Paul Rud, Carrie Coon, Finn Wolfhard i Mckenna Grace.

Pogromcy duchów 4 zadebiutują w polskich kinach 5 kwietnia 2024 roku.