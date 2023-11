Pogromcy duchów. Imperium lodu - inspiracje filmu. To wyróżni go od poprzedników

fot. materiały prasowe

Film Pogromcy duchów. Dziedzictwo był dobrze odebrany, ale dla wielu widzów za bardzo opierał się na nostalgii, zamiast zaproponować nową historię. Jakim filmem będzie kolejna odsłona zatytułowana Pogromcy duchów. Imperium lodu? Wygląda na to, że zmiana reżysera to też kompletnie inne inspiracje, które mogą tej produkcji nadać nowego charakteru.

Pogromcy duchów 4 - inspiracje

W obsadzie najnowszej odsłony jest Kumail Nanjiani. To właśnie aktor za pośrednictwem Twittera/X zdradził, że kluczową inspiracją jest serial animowany Prawdziwe duchołapy, który był kontynuacją pierwszych dwóch kinowych filmów. Według aktora twórcy czwartej części, realizując tę produkcję, chcieli zrobić coś w stylu długiego odcinka tego serialu.

https://twitter.com/kumailn/status/1722639314340003990

Pogromcy duchów 4 - opis fabuły

Rodzina Spenglerów wraca do miejsca, w którym wszystko się zaczęło - do ikonicznej remizy strażackiej w Nowym Jorku. Tam łączą siły z oryginalnymi pogromcami duchów, którzy opracowali tajne laboratorium, by wznieść polowanie na duchy na nowy poziom. Gdy odkrycie pradawnego artefaktu wypuszcza na świat złą siłę, nowi i starzy pogromcy muszą połączyć siły, by ochronić swój dom i uratować świat przed drugą epoką lodowcową.

Pogromcy duchów. Imperium lodu - premiera w polskich kinach odbędzie się 5 kwietnia 2024 roku.

