Pogromcy duchów 4 - pełen zwiastun. Znamy polski tytuł!

Wreszcie pokazano pełen zwiastun filmu Pogromcy duchów 4. Zobaczcie sami, co czeka widzów tym razem w uniwersum Ghostbusters. Przekonajcie się także, na jaki polski tytuł się zdecydowano. Premiera 5 kwietnia 2024 roku w polskich kinach.

Pogromcy duchów 4 - pełen zwiastun

Pogromcy duchów 4 - polski tytuł, fabuła, obsada

Polski tytuł filmu to oficjalnie Pogromcy duchów. Imperium lodu. Oryginalny to: Ghostbusters: Frozen Empire.

Co wiemy o Pogromcach duchów 4? Choć nie znamy szczegółów fabuły poza tym, co trailer mówi, to źródła podają, że twórcy planują powrócić do Nowego Jorku i kultowego budynku straży pożarnej, znanego z oryginalnych filmów Ghostbusters. Jason Reitman, który wyreżyserował Pogromcy duchów. Dziedzictwo, tym razem objął role scenarzysty i producenta.

W obsadzie filmu są Kumail Nanjiani, gwiazda Eternals, Patton Oswalt, komik James Acaster, a także Emily Alyn Lind, znana z nowej Plotkary i horroru Opiekunka. Dołączą do Paula Rudda i Carrie Coon, którzy zagrali w poprzedniej części. Gwiazdy pierwszych dwóch części też pojawią się na ekranie.

Dajcie znać, czy czekacie na premierę Pogromców Duchów 4.

