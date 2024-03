Pogromcy duchów: Imperium lodu - film zawiera scenę po napisach!

fot. Sony Pictures

Pomimo wcześniejszych doniesień, w Pogromcach duchów. Imperium lodu faktycznie pojawia się jedna scena po napisach. Jednak w porównaniu do Dziedzictwa, które wprowadzało w wydarzenia kolejnej części, tutaj sekwencja nie będzie tak istotna. Jest jedynie krótkim, humorystycznym elementem, nie będącym zapowiedzią kolejnego filmu. Zasadniczo cała scena opiera się na kradzieży ciężarówki firmy Stay-Puft Marshmallows, dokonanej przez złośliwe Mini-Pufts.

Pogromcy duchów. Imperium lodu

Pogromcy duchów. Imperium lodu - fabuła, obsada, premiera

Rodzina Spenglerów wraca do miejsca, w którym wszystko się zaczęło - do ikonicznej remizy strażackiej w Nowym Jorku. Tam łączą siły z oryginalnymi pogromcami duchów, którzy opracowali tajne laboratorium, by wznieść polowanie na duchy na nowy poziom. Gdy odkrycie pradawnego artefaktu wypuszcza na świat złą siłę, nowi i starzy pogromcy muszą połączyć siły, by ochronić swój dom i uratować świat przed drugą epoką lodowcową.

Za kamerą stanął Gil Kenan, twórca filmów Straszny dom i Poltergeist. Do obsady należą Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson oraz Annie Potts.

Pogromcy duchów. Imperium lodu wejdzie do polskich kin już 5 kwietnia 2024 roku.