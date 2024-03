Pogromcy duchów. Imperium lodu - prognozy box office. Będzie lepsze otwarcie niż poprzedniej części?

fot. materiały prasowe

Reklama

Pogromcy duchów. Imperium lodu już 21 i 22 marca wejdą do kin m.in. w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Hiszpanii. Na polską premierę widzowie będą musieli poczekać do 5 kwietnia, ale to nie powstrzymało ekspertów przed szacowaniem dochodów nowej odsłony w dniu premiery.

Według wstępnych prognoz box office Pogromcy duchów. Imperium lodu podczas kinowego debiutu w USA zarobią od 43 do 45 milionów dolarów ze sprzedaży biletów w 4300 kinach. To niemal identyczny wynik, jaki uzyskała poprzednia część z 2021 roku podczas otwarcia, gdy osiągnęła kwotę 44 milionów dolarów.

Pogromcy duchów. Dziedzictwo ostatecznie zarobili na całym świecie 204 miliony dolarów (129,3 mln dolarów w Ameryce Północnej) przy budżecie 75 milionów dolarów. Przed najnowszą odsłoną stoi trudniejsze zadanie, ponieważ ta kosztowała 100 milionów dolarów, więc jest droższym filmem.

Warto dodać, że pomimo świetnych kasowych wyników Diuny 2 i Kung Fu Panda 4 frekwencja w multipleksach w 2024 roku nie prezentuje się dobrze, ponieważ ogólne przychody pozostają niższe o 10% niż w poprzedni roku.

Pogromcy duchów. Imperium lodu - zdjęcia i plakaty

Pogromcy duchów. Imperium lodu

Pogromcy duchów. Imperium lodu

Po wydarzeniach z poprzedniej części („Pogromcy duchów. Dziedzictwo”) rodzina Spenglerów przenosi się do kultowej nowojorskiej remizy strażackiej i rozpoczyna współpracę z oryginalnymi Pogromcami Duchów, którzy opracowali ściśle tajne laboratorium badawcze i przenieśli niszczenie duchów na wyższy poziom. Kiedy odkrycie starożytnego artefaktu uwolni złą moc, nowi i starzy Pogromcy Duchów zostaną poddani próbie i muszą zrobić wszystko, aby uratować świat przed drugą epoką lodowcową. [opis dystrybutora]