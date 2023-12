Pohamuj entuzjazm - 12. sezon będzie ostatnim! Larry David żegna się z serialem

fot. HBO

Premiera pierwszego odcinka finałowego sezonu Pohamuj entuzjazm odbędzie się 4 lutego 2024 roku na HBO oraz HBO Max. 12. seria będzie składać się z 10 odcinków, a ostatni epizod zostanie wyemitowany 7 kwietnia.

W tym amerykańskim sitcomie Larry David wciela się w samego siebie. Choć przy premierze niemal każdego sezonu mówi się, że będzie on ostatnim dla serialu, to teraz wydaje się, że to definitywny koniec. Potwierdza to sam aktor w swoim oświadczeniu.

Gdy Pohamuj entuzjazm dobiegnie końca, będę miał okazję w końcu porzucić osobowość "Larry'ego Davida" i stać się osobą, jaką Bóg chciał, żebym był – rozważną, życzliwą, oddaną i troskliwą istotą ludzką, jaką byłem, dopóki nie zszedłem na złą drogę przez portretowanie tej złośliwej postaci. A więc "Larry David": żegnam cię. Za twoją mizantropią nikt nie będzie tęsknić.

Aktor dodał, że osoby, które chciałyby się z nim skontaktować, mogą znaleźć go w Lekarzach bez Granic. Dyrektor generalny HBO - Casey Bloys - również potwierdził, że serial zakończy się na 12. sezonie.

Trudno pożegnać się z tak przełomowym, niezwykle zabawnym i kultowym serialem jak Pohamuj entuzjazm, który odcisnął piętno na telewizji i gatunku komedii. Praca z Larrym Davidem i Jeffem Schafferem [producent wykonawczy], a także wszystkimi twórcami komedii, w skład których wchodzą nasi producenci, obsada i ekipa, była frajdą, którą zawsze będę cenić.

Niewiele wiadomo o fabule finałowego sezonu. Jednak podano, że w obsadzie znalazła się Tracey Ullman, która wcielała się w Irmę Kostroski. Do swoich ról powrócą również Jeff Garlin, Susie Essman, Cheryl Hines, J.B. Smoove, Richard Lewis, Ted Danson i Vince Vaughn.