Triton - Freya Allan zagra w horrorze. Kto jeszcze znalazł się w obsadzie?

fot. materiały prasowe

Reklama

Triton to horror fantasy, którego historia skupia się na trzech młodych kobietach. Podczas wakacji w Grecji wpadają w konflikt z trzema charyzmatycznymi młodymi mężczyznami, którzy okazują się kimś więcej, niż się wydaje. Scenariusz napisała Angie Simms.

W jednej z głównych ról wystąpi Freya Allan. Dla gwiazdy serialu Wiedźmin będzie to kolejny horror po Baghead, do którego niedawno pojawił się zwiastun. W obsadzie są również Daisy Jones, Josh Whitehouse, Raff Law (syn Jude'a Lawa), Elsie Hewitt, Thalia Besson (córka reżysera Luca Bessona) oraz muzyk Malcolm McRae.

Thriller reżyseruje Janell Shirtcliff. To fotografka robiąca okładki do takich magazynów jak Variety i LadyGunn. Zadebiutowała jako reżyserka thrillera kryminalnego pt. Habit, który zebrał bardzo złe recenzje (6% "świeżości" na Rotten Tomatoes). Ponadto wyreżyserowała krótkometrażowy dokument Mother of the Dawn, napisany przez Simms.

Producentami wykonawczymi są Fred Berger i Casey Durant z Range, Josh Glick, Zac Frognowski, Alex O'Neal (24FPS), a także Ioannis Meramveliotakis.

Zdjęcia do Triton odbywają się w Atenach w Grecji.