Pokémon Journeys oryginalnym serialem Netflixa w USA

Netflix zapewnił sobie prawa do 23. sezonu serii Pokemon, zatytułowanego Pokémon Journeys. Oznacza to, że nowa odsłona będzie oryginalną produkcją streamingowego giganta na terenie Stanów Zjednoczonych. Daje to platformie wyłączność do pokazywania nowych przygód z Pokemonami.

Ostatnie sezony emitowane były w różnych miejscach w USA, ale nowa seria debiutująca 12 czerwca, będzie dostępna tylko w serwisie Netflix. Na razie nie wiadomo, jak będzie to wyglądało w innych krajach, ale Hollywood Reporter podaje, że wciąż jest możliwe, że podobna sytuacja wydarzy się na innych rynkach.

Pokémon Journeys podąża za Ashem i jego wiernym Pokemonem, Pikachu. Wspólnie udają się na otwarcie laboratorium Cerise'a, ośrodka badawczego poświęconego Pokemonom z całego świata. Tam poznają Goha, kolejnego chłopca entuzjastycznie nastawionego do projektu. Razem zostają poproszeni przez profesora Cerise'a, aby zostali badaczami i jego pomocnikami.