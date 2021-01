Pokemon Red grywalne w… awatarze na Twitterze. Nietypowa akcja internautów

fot. Nintendo

W Internecie co jakiś czas można natrafić na akcje, w których internauci wspólnymi siłami grają w klasyczne gry, na przykład wprowadzając tekstowe komendy podczas transmisji w serwisach, takich jak Twitch. Tym razem postanowiono pójść jednak o krok dalej i przenieść klasyczny gameplay z Pokemon Red do… awatara jednego z użytkowników na Twitterze. Brzmi to wyjątkowo kuriozalnie, ale działa – użytkownicy wpisują polecenia w komentarzach do wpisu, a następnie te najczęściej powtarzające się są po 15 sekundach przenoszone na awatar organizatora całego wydarzenia.

Cała akcja trwa już od kilku dni i jak widać, w dalszym ciągu cieszy się sporym zainteresowaniem. Od 8 stycznia pod wpisem pojawiło się ponad 45 tysięcy polubień i niemal 55 tysięcy komentarzy.

https://twitter.com/screenshakes/status/1347589296593788933