CES 2021 - Sony podało przybliżone daty premiery wybranych gier na PS5

SIE

Jim Ryan z PlayStation pojawił się na targach CES 2021. Nie zapowiedziano tam jednak żadnej nowej gry czy akcesoriów do PS5 i zamiast tego skupiono się na przedstawieniu aktualnej technologii i zapowiedzianych już produkcji w krótkim wideo. Najciekawszą informację zostawiono jednak na koniec. Po krótkim montażu fragmentów z pewnych tytułów przedstawiono planszę z przybliżonymi datami premier wielu tytułów zmierzających na PlayStation 5.

Z materiału wynika, że w już w marcu zagramy nie tylko w Returnal, ale też w Kena: Bridge of Spirits. W czerwcu na rynek ma trafić Little Devil Inside oraz Solar Ash, a w październiku Stray i Ghostwire: Tokyo. W tym roku, choć jak na razie bez podawania konkretnego miesiąca, zagramy też w Horizon II: Forbidden West. Na Project Athia poczekamy do stycznia 2022 roku, a tajemnicza Pragmata zadebiutuje dopiero w roku 2023.