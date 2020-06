Pokemon Sword i Shield – dodatek The Isle of Armor z datą premiery. Jest też zwiastun

Nintendo

Pokemon Sword i Shield doczekają się solidnej porcji nowej zawartości. Ta trafi do gier jeszcze w tym miesiącu. Nintendo ujawniło, że pierwsze duże rozszerzenie do ubiegłorocznych tytułów zadebiutuje już 17 czerwca. Dodatek zatytułowany The Isle of Armor wprowadzi nową lokację –tytułową wyspę znajdującą się w regionie Galar, która jest domem dla zupełnie nowych rodzajów Pokemonów, w tym nowej legendy - Kubfu. Nie zabraknie tu również kolejnego dojo, na którego czele stać będzie mistrz o imieniu Mustard.

W planach jest też drugi dodatek – The Crown Tundra. Jego premierę wstępnie zaplanowano na jesień 2020 roku, ale nie ujawniono żadnego bardziej konkretnego terminu, a na szczegóły musimy jeszcze poczekać.

Gry Pokemon Sword oraz Pokemon Shield zadebiutowały w listopadzie 2019 roku i dostępne są wyłącznie na konsoli Nintendo Switch.