Cyberpunk 2077 – prezentacja gry przełożona. Jest nowy termin

Śmierć czarnoskórego George'a Floyda z rąk białych policjantów wywołała w USA falę protestów i starć z policją oraz gwardią narodową. W związku z tym wiele wydarzeń, także w świecie gier wideo, nie doszło do skutku. Najpierw odwołano prezentację PlayStation 5, następnie Activision opóźniło start kolejnych sezonów Call of Duty: Modern Warfare, a teraz CD Projekt zmienia termin publikacji materiału z gry Cyberpunk 2077.

11 czerwca mieliśmy doczekać się prezentacji Night City Wire, ale z uwagi na sytuację w USA podjęto decyzję o zmianie terminu. Nową datą dla wydarzenia jest 25 czerwca.

Mamy Wam dużo do powiedzenia o Cyberpunku 2077, ale teraz chcemy dać wybrzmieć innym, znacznie ważniejszym wydarzeniom, które rozgrywają się po drugiej stronie świata. Stoimy murem przeciwko rasizmowi, nietolerancji i przemocy - napisali twórcy gry.

We decided to move Night City Wire to Jun 25th. We still look forward to sharing new information about CP’77, but more important discussions are happening right now and we want them to be heard. We wholeheartedly stand against racism, intolerance and violence. Black Lives Matter.

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 2, 2020