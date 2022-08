Pokémon Trading Card Game otrzymało rozszerzenie inspirowane Pokémon GO. Nietypowy crossover

fot. materiały prasowe

Pokémon Company International wypuściło na rynek nowe rozszerzenie do gry karcianej Pokémon Trading Card Game. Tym razem jest to jednak dodatek nietypowy, bo związany z popularną produkcją mobilną Pokémon GO. Gracze mogą zdobyć karty z fotorealistycznymi grafikami, a także scenariusze oparte na aplikacji znanej z urządzeń z systemami Android oraz iOS. Oczywiście nie zabrakło również innych odniesień do GO, takich jak znane postacie (między innymi Spark, Blanche czy Candela), obiekty (PokéStop) czy przedmioty (Lure Module). Nowe karty dostępne będą w kilku pakietach.

Pokémon Trading Card Game: Pokémon GO

Przypominamy, że Pokémon GO to produkcja AR, w której gracze szukają tytułowych stworków w prawdziwym świecie. Gra zadebiutowała na urządzeniach mobilnych w 2016 roku, ale w dalszym ciągu cieszy się dużym zainteresowaniem i jest nadal rozbudowywana o nową zawartość.