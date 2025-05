Zróbcie sobie prezent z okazji 10. urodzin Dzikiego Gonu! Zapowiedziano limitowane kontrolery Xbox z Wiedźmina 3

fot. Microsoft

Z okazji 10. rocznicy premiery gry Wiedźmin 3: Dziki Gon zapowiedziano dwa nowe, limitowane kontrolery dla konsoli Xbox Series X|S. Fani mogą wybierać pomiędzy standardowym modelem, wycenionym na 349 zł, a droższym wariantem Elite Series 2 Core, za który trzeba zapłacić 719 zł.

Oba kontrolery ozdobiono motywami graficznymi nawiązującymi do Wiedźmina 3. W centralnej części znalazł się symbol inspirowany medalionem noszonym przez Geralta z Rivii, a wokół niego umieszczono znaki z głagolicy – najstarszego znanego pisma słowiańskiego.

Podczas tworzenia kontrolera badaliśmy wiele różnych kierunków, ale od samego początku wiedzieliśmy, że chcemy opowiedzieć jakąś historię. Chcieliśmy, by sprawiał wrażenie czegoś, co towarzyszyło ci w drodze – czegoś zużytego, osobistego. W miarę jak rozwijaliśmy koncepcję, zaczęliśmy tworzyć historię tego kontrolera i wyobrażać sobie, jak mógłby istnieć w świecie Wiedźmina 3. To właśnie ta narracja nas urzekła. Musiał sprawiać wrażenie, jakby należał do tego uniwersum, przetrwał bitwy i niósł własne opowieści – tak o projekcie powiedział Joshua Flowers z CD Projekt RED.

