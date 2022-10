Poker Face: teaser i zdjęcia nowego serialu Riana Johnsona. Natasha Lyonne na tropie morderców

fot. Peacock

Poker Face to nowość od twórcy filmu Gwiezdne wojny: ostatni Jedi, znanego scenarzysty i reżysera Riana Johnsona. W roli głównej zobaczymy Natashę Lyonne, która ze swoimi specyficznymi umiejętnościami będzie w stanie wywęszyć największych kłamców oraz morderców kryminalnego tworu. Komedio-dramat składać się ma z 10 odcinków, w których główne skrzypce odegra Charlie Cale. Kobieta o niezwykłej zdolności określania, kiedy ktoś kłamie, na swojej drodze spotyka co rusz nowych bohaterów oraz zadziwiające zbrodnie, które muszą zostać rozwiązane.

Poker Face: teaser i zdjęcia

W krótkim materiale twórcy zapoznają nas z darem głównej bohaterki. Tropiąca prawdę Charlie zmierzyć się musi z najbardziej osobliwymi przypadkami zbrodni. Zapoznajcie się z wideo. Czy Charlie Cale będzie w stanie rozwikłać wszystkie zagadki?

Poker face

Poker face - zapowiedź

Johnson i Lyonne wydali wspólne oświadczenie.

Nigdy nie lekceważ potęgi dobrej rozmowy przy obiedzie między przyjaciółmi. To, co zaczęło się jako dyskusja przy steku z frytkami o serialach detektywistycznych i o tym, co czyni je tak niezawodną przyjemnością - odkrywanie małych światów w każdym nowym miejscu, gościnne gwiazdy grające morderców i ofiary, a co najważniejsze, dzielny bohater, z którym zawsze było się gotowym na kopniaki i na zwycięstwo - ostatecznie zaowocowało stworzeniem Charlie, siły napędowej Poker Face.

Poker face - premiera 26 stycznia 2023 w USA.