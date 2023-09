Pokolenie V - Soldier Boy pojawi się w spin-offie The Boys! Zdjęcie z Jensenem Acklesem

fot. Amazon Prime Video

Pokolenie V to nadchodzący spin-off The Boys, którego historia skupia się na życiu młodych superbohaterów uczęszczających do ekskluzywnego college'u prowadzonego przez Vaught International.

W głównych rolach wstępują Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi, Clancy Brown, Alexander Calvert i Jason Ritter. W serialu gra też Patrick Schwarzenegger, który wcielił się w superbohatera o pseudonimie Golden Boy.

Wiadomo, że w serialu cameo zaliczą: Chace Crawford, który w The Boys wciela się w The Deep (Głęboki) oraz Jessie T. Usher, jako A-Train. Teraz potwierdzono, że w spin-offie pojawi się też Soldier Boy, którego gra Jensen Ackles. Oficjalne konto na X (dawnym Twitterze) nie chciało zdradzić, w którym odcinku zobaczymy tę postać i jak dużą rolę odegra w serialu. Na potwierdzenie tych doniesień Entertainment Weekly opublikował zdjęcie z planu, na którym znajduje się aktor w superbohaterskim kostiumie. Ackles pokazuje literkę "v", nawiązując do tytułu serialu. Fotografia znajduje się na początku poniższej galerii.

Pokolenie V - zdjęcia

Pokolenie V - Soldier Boy

Pokolenie V - fabuła

Pokolenie V to osadzony w świecie serialu The Boys nowy serial, który przedstawia losy utalentowanych uczniów jedynego w USA college’u dla superbohaterów. Ich kręgosłup moralny czeka próba — walczą bowiem o pozycję w rankingu i szansę na dołączenie do Siódemki, elitarnej grupy superbohaterów Vought International. Gdy na jaw wychodzą sekrety szkoły, uczniowie muszą dokonać wyboru.

Pokolenie V - premiera trzech pierwszych odcinków 29 września na Amazon Prime Video.