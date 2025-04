Spider-Man 4 zaskoczy wszystkich. Złoczyńcą nie będzie żadna z postaci, które wskazywaliśmy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel/Sony

Reklama

W miniony weekend w sieci pojawiło się całe morze doniesień i spekulacji na temat filmu Spider-Man 4 - przypomnijmy, że akcja produkcji ma rozgrywać się równocześnie z wydarzeniami, które zostaną pokazane w Avengers: Doomsday. Na tym jednak wcale nie koniec; wygląda bowiem na to, że w Brand New Day pojawi się zupełnie nowy złoczyńca, którego w MCU jak do tej pory nie było.

O takim obrocie spraw informuje Daniel Richtman, jeden z najwiarygodniejszych i zarazem najpopularniejszych scooperów:

Słyszałem, że Marvel i Sony złożyły już słynnemu aktorowi propozycję umowy w związku z rolą głównego złoczyńcy Spider-Mana 4.

Choć Richtman nie podaje ani nazwiska aktora, ani postaci, w którą miałby się on wcielić, powyższe doniesienia najprawdopodobniej przekreślają szanse na pojawienie się w Brand New Day innych potencjalnych antagonistów, o których raportowano wcześniej: Knulla, Kingpina, Skorpiona, Mysterio czy Vulture'a.

Serwis The Direct, mając na uwadze, że Spider-Man 4 prawdopodobnie będzie czerpał z koncepcji multiwersum, spekuluje, że złoczyńcą w filmie mógłby być Morlun, wampiryczna istota żywiącą się mistyczną energią "totemów" - Peter Parker przyznał kiedyś, że to właśnie z ręki Morluna otrzymał najpotężniejsze ciosy w swoim życiu; łotr potrafił nawet rozrywać sieci wykonane z adamantium.

Ranking największych wrogów Spider-Mana. Na szczycie złoczyńcy Marvela, których dobrze znasz z MCU

Spider-Man: Brand New Day wejdzie na ekrany kin 31 lipca przyszłego roku.