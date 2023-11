Polowanie - dziś premiera polskiego thrillera politycznego w kinach. Co trzeba wiedzieć?

Reklama

Polowanie jest zapowiadany jako film trzymający w napięciu do ostatniej minuty. Dystrybutor obiecuje, że trudno będzie widzom uwierzyć, że to wszystko jest inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Ma być to mocny polityczny thriller.

Polowanie - o czym jest film

O tym, że każde miasteczko ma swoje tajemnice. Boleśnie przekonuje się o tym Michał Król (Michał Czernecki) – przedsiębiorca, który zostaje burmistrzem. Trafia w sam środek układu, który chce go zniszczyć. Skorumpowani urzędnicy, oszustwa finansowe i medialne manipulacje stają się jego codziennością. Musi odpierać ataki tych, którym zaszedł za skórę. W pewnym momencie zaczyna bać się o życie swoje i swojej rodziny. Mimo trudności, z którymi się mierzy, nie poddaje się, pozostaje wierny swoim ideałom i działa dla dobra lokalnej społeczności. Przyjdzie mu za to jednak zapłacić wysoką cenę.

Polowanie

Historia, jaką przedstawiamy w Polowaniu, może zdarzyć się zawsze i wszędzie. Człowiek przeciwko grupie, jeden przeciw wszystkim to motyw filmowy stary jak świat. Wielokrotnie korzystali z niego twórcy amerykańskich thrillerów społeczno-politycznych czy nawet westernów. To, że mogłem pokazać taką archetypiczną historię dziejącą się na polskim gruncie, sprawiło mi dużą satysfakcję. Tym bardziej, że udało mi się zebrać prawdziwą aktorską ligę mistrzów – wyjaśnia Paweł Chmielewski, reżyser, dla którego Polowanie jest fabularnym debiutem. Chcę zachęcić tym filmem widzów do tego, by bacznie przyglądali się temu, co robią samorządy w ich miastach, gminach i powiatach. Przecież od decyzji władz samorządowych zależy nasze życie. One mają bezpośredni wpływ na codzienność każdego z nas. Trzeba być czujnym, a nie biernym – dodaje.

Tak prezentuję się obsada. Najpierw imię i nazwisko postaci, następnie aktor:

Michał Król – Michał Czernecki

Anna Król – Magdalena Walach

Roman Huss – Artur Barciś

Roksana Huss – Kamila Kamińska

Mandaryn – Andrzej Andrzejewski

Tomek Orski – Szymon Piotr Warszawski

sędzia Czubaj – Ewa Kasprzyk

Mietek Popiel – Piotr Cyrwus

Gliwiec – Andrzej Beja-Zaborski

Adam Sierecki – Krzysztof Janczar

Polowanie - premiera w kinach 10 listopada 2023 roku.