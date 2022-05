Polsat zrobi polską wersję ukraińskiego serialu Sługa Narodu z Wołodymyrem Zełenskim

fot. Eccho Rights

Jak udało nam się potwierdzić, telewizja Polsat zakupiła prawa do ukraińskiego serialu Sługa narodu i ma zamiar zrealizować polską wersję. Nie wiadomo jeszcze, kto miałby być reżyserem produkcji, ani tym bardziej kto miałby zagrać rolę główną. Na razie trwają poszukiwania aktora, który swoją charyzmą mógłby dorównać Wołodymyrowi Zełenskiemu (to wcielił się w głównego bohatera oryginalnej wersji). Zresztą to udział w tej produkcji umożliwił mu wygraną w ostatnich wyborach prezydenckich w Ukrainie.

Polsat nie jest jedyną telewizją, która wpadła na pomysł realizacji własnej wersji tego serialu. Do tej pory prawa kupiły takie telewizje jak Channel 4 (Wielka Brytania). MBC (Bliski Wschód), ANT 1 (Grecja), PRO TV (Rumunia), a także telewizje z Bułgarii, Mołdawii, Estonii, Francji i Gruzji.

Wołodymyr Zełenski

Sługa narodu - o czym jest serial?

Bohaterem jest zwyczajny facet (Wołodymyr Zełenski), który zostaje prezydentem Ukrainy dzięki wiralowemu wideo, w którym potępiał korupcję w kraju. Serial miał premierę w 2015 roku, więc cztery lata przed wyborami, w których Zełenski został większością głosów wybrany prezydentem. Eksperci uważają, że popularność serialu pomogła mu wygrać te wybory.