Polsat z 3 nowymi serialami na jesień

Polsat jako pierwszy pochwalił się swoją jesienną ramówką. Oprócz licznych programów rozrywkowych i reality show znalazło się również miejsce dla trzech nowych produkcji serialowych. Są nimi Rafi, Krew i Grzechy Sąsiadów. Ich premiera odbędzie się najpierw na Polsat Box Go, a dopiero później trafią na główną antenę.

Rafi - nowy serial

Pierwszą nowością jest serial Rafi opowiadający o mężczyźnie (Pawel Domagala), którego beztroskie i bezproblemowe życie diametralnie się zmienia, gdy zostaje potrącony przez samochód. Dostaje szansę, gdy dwóch tajemniczych dżentelmenów – Dariusz (Olaf Lubaszenko) i Artur (Piotr Rogucki) – zakłada się o jego duszę. Wysłanniczka Dariusza Krystyna (Danuta Stenka) składa Rafiemu ofertę – może wrócić do żywych i nadać znaczenie swojemu dotąd mało wartościowemu istnieniu, jeśli będzie spełniać wyznaczone przez nią zadania.

Produkcja została wyreżyserował przez Bartka Prokopowicza. W obsadzie: Paweł Domagała, Zuzanna Grabowska, Olaf Lubaszenko, Danuta Stenka, Piotr Rogucki.

Krew - nowy serial

Thriller psychologiczny kryminalny Krew opowiada natomiast o Laurze (Vanessa Aleksander), która po latach wraca do rodzinnego miasta w związku ze śmiercią swojej matki Marii (Małgorzata Foremniak). Ta nieplanowana wizyta budzi demony z przeszłości i rzuca nowe światło na rodzinne tajemnice, a samej Laurze każe szukać prawdziwego sprawcy śmierci ukochanej mamy. Intrygujące relacje, powracająca przeszłość i próba odpowiedzi na pytanie, ile jesteśmy w stanie zrobić dla osoby, która jest najważniejsza w naszym życiu, to wiodące motywy tej produkcji.

Za kamerą stanął Marcin Ziębiński. W obsadzie: Małgorzata Foremniak, Ireneusz Czop, Piotr Trojan, Vanessa Aleksander, Katarzyna Z. Michalska, Piotr Głowacki i Kamila Baar.

Grzechy sąsiadów - nowy serial

Następną nowością są Grzechy sąsiadów. Młode małżeństwo – Ewa i Piotr (Marianna Zydek, Michał Żurawski) – próbuje poradzić sobie z tragedią, znajdując wsparcie w nowych sąsiadach – Judycie i Szczepanie (Marta Żmuda-Trzebiatowska, Sebastian Fabijański). Choć wydawać się może, że sąsiedzi pochodzą z zupełnie innych światów, ich więzi zaczynają się zacieśniać.

Serial wyreżyserował Borys Lankosz. W obsadzie: Marta Żmuda-Trzebiatowska, Marianna Zydek, Jowita Budnik, Michał Żurawski, Sebastian Fabijański oraz Mirosław Baka.

Oprócz tych trzech nowości na Polsat Box Go zobaczymy także 2 sezon Rodzina na maxa i Swatów.

Na antenie głównej Polsatu będzie można też obejrzeć premierowo od 3 września o godzinie 22:10 serial komediowy Teściowie. Jest to opowieść o relacji dwojga młodych ludzi: Andżeliki Nagórskiej (Julia Wieniawa) i Lucjana Ledwonia (Ignacy Liss). Ona - fanka social mediów marząca o oszałamiającej karierze w telewizji, on – pasjonat średniowiecza, w trakcie doktoratu z historii. Gdy uświadamiają sobie, że nie mogą bez siebie żyć, postanawiają udawać, że dziewczyna jest w ciąży więc przyszli teściowie szybko powinni kupić im mieszkanie. Dochodzi do spotkania dwóch rodzin, co uruchamia lawinę zabawnych zdarzeń. Rodzice Andżeliki to dorobkiewicze - posiadacze dojrzewalni bananów i hurtowni warzyw, mieszkający w okazałym domu, a Ledwoniowie to skromna rodzina: związek listonosza i właścicielki niewielkiego osiedlowego salonu kosmetycznego. Zderzenie dwóch tak różnych z pozoru rodzin prowadzi do całej masy zabawnych sytuacji, a na dodatek okazuje się, że ojcowie: Zenon Nagórski (Cezary Pazura) i Roman Ledwoń (Cezary Kosiński) znają się jeszcze z czasów szkolnych i żywią do siebie ogromną niechęć. Na szczęcie wszystko twardą, kobiecą ręką trzyma energiczna Babcia (Małgorzata Rożniatowska), dbając aby sprawy nie wymknęły się spod kontroli.