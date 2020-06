Ponad 25 gier EA trafiło na Steam. Usługa EA Access również pojawi się na platformie Valve

EA

Pierwsza partia gier od Electronic Arts trafiła na Steam. Wśród nich znalazło się m.in. Dragon Age II i Dragon Age: Inkwizycja, kilka odsłon serii Need for Speed, ubiegłoroczne Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville oraz tytuły od niezależnych deweloperów w postaci m.in. Unravel, Fe oraz Sea of Solitude. To jednak dopiero początek, bo w planach jest przeniesienie kolejnych produkcji - wśród nich znajdzie się też Command & Conquer Remastered Collection, które otrzyma wsparcie dla Steam Workshop.

Współpraca EA z platformą Valve nie będzie ograniczać się jednak wyłącznie do przenoszenia wybranych produkcji na Steam. Poinformowano bowiem, że już tego lata trafi tam także usługa EA Access, czyli abonament uprawniający do dostępu do obszernej biblioteki cyfrowych gier tego wydawcy. Przypominamy, że taka opcja jak na razie dostępna jest na Origin oraz konsolach PlayStation 4 i Xboksie One.